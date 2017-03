Hospital regional abre até o fim do ano, diz presidente da AM Centro 

Política 09/03/2017 | 11h01 Atualizada em

Abrir o Hospital Regional em Santa Maria até o fim de 2017 é a principal bandeira da Associção dos Municípios do Centro do Estado (AM Centro). Mesmo com tantos anúncios e prazos não cumpridos, o presidente da entidade, Leocarlos Girardello (PP), é otimista e afirma que a abertura está encaminhada e a função da AM-Centro é participar da articulação política.

Por isso, ele já peregrinou pelos gabinetes de ministérios em Brasília e da Secretaria Estadual de Saúde no mês passado, mantém contato com as assessorias envolvidas e seguirá a ter novos encontros com os representantes do Estado e da União nos próximos meses. Além dessa meta principal, a entidade tem outro grande foco para encaminhar uma solução até o fim deste ano: o tratamento de resíduos sólidos dos municípios menores da região.

Segundo Girardello, são dois problemas de saúde pública que exigem a união das prefeituras da região.

– É preciso focar. Ao invés de uma lista de 500 prioridades, são duas metas. Os municípios devem quebrar a barreira de parecer pequenas ilhas isoladas e se unirem para encontrar soluções práticas – afirma Girardello, que também é prefeito de São Sepé.

Para a solução do lixo, a intenção é buscar recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para construir aterros sanitários em três cidades para facilitar a logística do tratamento de resíduos sólidos da região.