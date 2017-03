Governo e oposição traçam estratégias na Câmara

Santa Maria 03/03/2017 | 13h01 Atualizada em

Na terceira sessão do ano, os dois blocos deram o tom do discurso para o longo do ano

Na terceira sessão do ano da nova legislatura, situação e oposição começam a mostrar as estratégias que devem lançar mão ao longo do ano. Na quinta-feira, representantes do governo Jorge Pozzobom (PSDB) e da oposição deram o tom dos discursos.

Todos os assuntos pautados na sessão tiveram uma resposta do líder do governo, Manoel Badke (DEM), que articulava nos bastidores as informações com a prefeitura, enquanto vereadores faziam a exposição de suas demandas.



Já os representantes da oposição elogiaram a gestão tucana num primeiro momento para depois tecer críticas.Temas como iluminação pública, segurança pública, questões de saúde, falta de água em localidades do distrito de Santa Flora, maus-tratos aos animais e a situação precária das estradas no interior pautaram a sessão.



Da bancada de oposição, Luciano Guerra (PT) reclamou da demora para atender os pedidos de consertos da iluminação nos distritos e que próximo a sua residência, na localidade de Santa Terezinha, distrito de Palmas, faz mais de um ano que não é substituída a lâmpada queimada.



Em resposta, Badke informou que há um roteiro definido nos distritos para os consertos da iluminação pública e que depois de Arroio Grande, ontem a equipe esteve em Santa Flora. Na sequência, o trabalho será em Santo Antão e na sequência deverá chegar a Palmas.



– Depois deve chegar lá (na casa) no vereador – disse Badke.

Líder da bancada do PT, Daniel Diniz elogiou o trabalho da empresa responsável pela iluminação pública por estar trocando lâmpadas na terça-feira de Carnaval, em pleno feriado, na Faixa Nova de Camobi, pedido protocolado há seis meses. Contudo, em seguida, voltou à tribuna e fez duras críticas ao governo tucano por não ter um plano emergencial de recuperação das estradas, embora reconheça que administração tem 60 dias.



O alvo principal do petista foi o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, titular da pasta também na administração de Cezar Schirmer (PMDB), e que conhece a precariedade das estradas há tempos.



– Setores do governo Pozzobom viraram as costas ao interior do município – enfatizou.

Em observação aos discursos dos opositores da gestão tucana, Juliano Soares da Silva (PSDB), Juba, integrante do partido do prefeito, disse que a tática da oposição é ¿elogiar¿ alguma ação do Executivo e, posteriormente, criticar para estimular o debate.