Governador irá a São Sepé nesta quarta para abertura da colheita da oliva

A abertura oficial da 6ª Colheita da Oliva, nesta quarta-feira, em São Sepé, terá a presença do governador José Ivo Sartori. O evento está previsto para as 16h, na Fazenda São Sepé, no quilômetro 332 da BR-290. Estará presente o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, que fará o lançamento do Cadastro Olivícola do Rio Grande do Sul, contendo informações importantes à política estadual de apoio ao setor. Entre elas, a área cultivada e as variedades de produção de olivas e azeites.



Para este ano, a expectativa, a partir da colheita, é de um aumento de 30% na produção anterior, de 400 toneladas de olivas e 45 mil litros de azeite.

Em apoio ao segmento, o governo do Estado lançou em julho de 2015 o Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva), com ações de defesa sanitária, pesquisa e assistência técnica, industrialização de azeites e conservas, e oferta de crédito para implantação de olivas.

No ano passado, atendendo à reivindicação dos produtores gaúchos de azeite de oliva, o Estado reduziu a alíquota de ICMS de 18% para 7% nas vendas dentro do Rio Grande do Sul de azeite fabricado com azeitonas cultivadas no país. A resolução estimula a cadeia produtiva de oliveiras e a expansão das indústrias de azeite. (Com informações da assessoria de imprensa do Palácio Piratini)