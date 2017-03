Google lança serviço para concorrer com a TV a cabo

Tecnologia 01/03/2017 | 17h22 Atualizada em

A empresa Google quer lançar um novo serviço, chamado de Youtube TV, para disputar espaço com as operadores de TV a cabo. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, durante um evento sobre tecnologia na Califórnia, nos Estados Unidos.

Foto: Divulgação / Divulgação

A ideia é que o cliente pague uma mensalidade - fala-se em U$$ 35 (cerca de R$ 110). Os clientes terão acesso a transmissões ao vivo e canais de tv a cabo. O serviço será disponibilizado em um aplicativo para televisões, celulares e computadores, totalmente desvinculado do Youtube.



O serviço ainda deve disponibilizar o armazenamento ilimitado de gravações de programas. Para assistir, o usuário deverá estar conectado à internet.

Com a novidade, o Google quer atrair o público mais jovem, que poderá assistir a TV em dispositivos móveis. Este público costuma passar muito tempo online. O Youtube TV estreará, primeiramente, nos Estados Unidos nos próximos meses. Cada assinante terá direito a seis acessos diferentes, com sistema de busca por títulos ou temas, parecido com a Netflix.

Mais de 40 emissoras conhecidas já estão confirmadas na plataforma, entre elas a Fox, National Geographic, Disney Channel e ESPN.