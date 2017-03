Frigoríficos gaúchos não estão envolvidos em escândalo da carne

Operação Carne Fraca 20/03/2017 | 08h31 Atualizada em

Ainda não se sabe exatamente a extensão da fraude na carne praticada por grandes indústrias como BRF (Sadia e Perdigão) e JBS (Friboi e Seara). Não ficou claro qual o percentual das carnes e dos produtos processados (salames, presuntos, salsichas, nuggets, hambúrgueres) que estavam impróprios para consumo e quais foram adulterados.

A única informação que dá uma ideia da dimensão é que, entre os 4.837 frigoríficos que são inspecionados no país, a fraude estaria sendo praticada em 21 abatedouros – menos de 1%. Dos 11 mil fiscais e servidores do Ministério da Agricultura, 33 estão sob investigação.

Plano de expansão do Monet será revisto



Os frigoríficos gaúchos, que abastecem grande parte dos nossos supermercados, não estão envolvidos no escândalo. O maior risco estaria nas carnes embaladas de fábrica, dessas marcas, ou nos embutidos (presuntos, salsicha, salsichão), em que pode haver carne estragada e reprocessada – nesses casos, é mais fácil maquiar o produto. Ou seja, é bem menor o risco de haver problema com a carne vendida "a granel" nos balcões de supermercados e açougues.

Índice que reajusta aluguéis acumula taxa de 4,92% em 12 meses



As empresas envolvidas no escândalo podem perder muito nas vendas e também nas exportações. Só na bolsa de ações, JBS e BRF perderam R$ 5,9 bilhões na sexta-feira. Autoridades da Europa já estão cogitando parar de importar carne produzida no Brasil. O Ministério da Agricultura teme que os principais mercados (China, Europa e EUA) parem de comprar a carne brasileira, o que pode fazer cair até os preços pagos ao produtor.