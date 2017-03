Frigoríficos estão pagando menos pela carne na Região Central

Fraude da carne 27/03/2017 | 14h01 Atualizada em

Os frigoríficos da região que exportam ainda não tiveram reflexos diretos da fraude da carne, que atingiu os abatedouros de outras marcas nos demais Estados. Porém, o clima continua sendo de apreensão entre as indústrias e os pecuaristas, já que pelo menos 25 países anunciaram algum tipo de restrição, ou a qualquer carne brasileira, ou só aos 21 frigoríficos sob investigação no Paraná, São Paulo, Minas e Goiás.

Em São Gabriel, segundo o Sindicato Rural, a planta da Marfrig emprega 1 mil funcionários e abate 530 animais da região por dia, além de beneficiar carne que vem de São Paulo para exportação. O frigorífico chegou a suspender as compras de gado para abate nos últimos dias, mas já retomou.

Segundo o presidente do Sindicato Rural, Tarso Teixeira, os abates seguirão normalmente. O Marfrig exporta carne de dianteiro para Israel, Irã, Iraque e EUA, que começou este ano a comprar carnes desossadas para fazer hambúrguer. Por meio da assessoria, a Marfrig só informou que a atividade em seus abatedouros no Brasil está praticamente normal.

Em São Gabriel, o clima é de apreensão entre os funcionários do Marfrig e até entre os pecuaristas. Se as exportações forem barradas por algum país importante, o produtor teme ter mais dificuldade para vender o gado e, principalmente, sofre com a queda nos preços. Nos últimos dias, o preço pago ao produtor pela Marfrig já caiu de R$ 9,90 para R$ 9,40 pelo quilo da carcaça do boi, e de R$ 9,30 para R$ 8,90 pelo quilo da vaca, segundo o Sindicato Rural.

Para Tarso Teixeira, a crise pode afetar todo o agronegócio, pois, se reduzir a produção de frango e suínos, os preços do milho e soja (para ração) podem cair. No final de semana, China, Chile e Egito retomaram as compras de carne brasileira.