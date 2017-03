Frigorífico de São Gabriel faz primeira exportação para os EUA

Agronegócio 06/03/2017 | 11h45 Atualizada em

Os pecuaristas de São Gabriel estão festejando a estreia dos embarques de carne bovina in natura para os Estados Unidos. Na última quinta-feira, dois contêineres com 52 toneladas de carne beneficiada no Frigoríco Marfrig, na cidade, foram despachados para os EUA.

Isso foi possível graças às negociações que foram iniciadas em setembro do ano passado entre o ministro da Agricultura Blairo Maggi e a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Penny Pritzler, o que resultou na liberação de frigoríficos brasileiros para exportar carne aos EUA.

Conseguir exportar para um mercado tão rigoroso quanto o norte-americano pode abrir as portas do Marfrig de São Gabriel para negócios outros países, como os europeus, além de México e Japão.



Não é só uma questão simbólica. O início das exportações de carne aos norte-americanos representa uma chance de aumentar os preços pagos aos pecuaristas de São Gabriel e região.

– Eu que sempre atuei em favor da bovinocultura, como diretor industrial da antiga Cooperativa Rural Gabrielense, e anos mais tarde como presidente da Cooperativa Rio Vacacaí (Cooriva), fundamental para a existência do Marfrig hoje em São Gabriel, fico profundamente feliz com essa notícia, que vai proporcionar melhoria da remuneração do produtor, e onde há mais renda, há mais progresso – afirmou Tarso Teixeira, presidente do Sindicato Rural da cidade e vice-presidente da Farsul.

A partir de agora, as exportações seguirão.