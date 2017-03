FOTOS: como é o supermercado que inaugura hoje em Santa Maria

Economia 17/03/2017 | 09h37 Atualizada em

Ocorre nesta sexta-feira a inauguração da quarta loja do Beltrame Supermercados. O súper fica na Avenida Hélvio Basso, próximo à rótula da Avenida Medianeira, e abre para convidados e clientes às 10h. Com 2,6 mil metros quadrados de loja, é a maior da rede em área, com o diferencial de ter mais espaço de circulação nos corredores.

Entre as novidades do novo supermercado está a divisão do setor de bebidas, com a inclusão da área de cervejas especiais e da adega, com rótulos nacionais e importados. Serviços tradicionais da marca, como hortifruti, padaria e açougue, foram ampliados. O cliente também terá a comodidade do estacionamento com 200 vagas, na maioria cobertas.

No total, são 10 mil metros quadrados de área construída. Em breve, o prédio terá, ainda, uma farmácia, uma cafeteria e uma loja de presentes.

A construção da loja começou no segundo semestre de 2015 e foi concluída no começo do ano. Cerca de 170 funcionários foram contratados para trabalhar no local, que tem 20 caixas.

EM DETALHES

– A quarta loja do Beltrame Supermercados em Santa Maria abre hoje às 10h

– Nos demais dias, o horário de funcionamento será das 8h30min às 22h

– O local tem, ainda, espaço para uma cafeteria, uma loja de presentes e uma farmácia

– Endereço: Av. Hélvio Basso, 1.145

_ Estacionamento – 200 vagas, na maioria, cobertas

O SETOR NA CIDADE

Santa Maria tem, atualmente, 55 súper e hipermercados. Dados do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros) contabilizam, ainda, 360 mercados de pequeno porte e 1,2 mil minimercados e pequenas vendas. No total, o setor emprega cerca de 12 mil pessoas na cidade. Em 2016, dois supermercados foram abertos na Avenida Borges de Medeiros. Um novo mercado da Rede Vivo e a nova loja do Copetti, da Rede Super, que mudou de local e dobrou de tamanho.