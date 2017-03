Feisma coloca estandes à venda a partir de segunda-feira

Multifeira 17/03/2017 | 14h26 Atualizada em

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism) divulgou, nesta sexta-feira, datas e preços de ingresso da Feisma 2017, cuja realização foi confirmada nesta semana. A entidade começará a vender os espaços para os expositores na próxima segunda-feira.

Esta será a 30ª edição do evento, em um ano marcado pelos 120 anos da Cacism. A estrutura da Feisma deverá contar com espaços para mais de 300 estandes, distribuídos em cinco pavilhões e na praça do CDM, totalizando 9,5 mil metros quadrados de área. Para quem foi na última edição do evento, em novembro do ano passado, neste ano a Feisma ocupará os mesmos espaços.

A partir de segunda-feira, expositores que participaram da 29ª Feisma já podem confirmar presença nos mesmos estandes até 31 de março. Depois dessa data, a oferta dos espaços será livre para os demais interessados. Associados da Cacism têm 10% de desconto.

Além do espaço de exposição, os participantes têm direito a usar o auditório para reuniões e rodadas de negócios, além de coquetéis e eventos.

Já os visitantes poderão contar com serviços gratuitos: fraldário, carrinho para bebê, cadeiras de roda, guarda-chuva e guarda-volumes, acesso à internet, água quente e erva-mate.

- Data: 11 a 19 de novembro de 2017

- Local: Centro Desportivo Municipal (CDM)

- Estrutura: 300 estandes, divididos em cinco pavilhões e na praça, totalizando 9,5 mil m²

- Horário de visitação: De segunda a sexta-feira, das 16h às 22h e, nos fins de semana, das 10h às 22h30min

- Ingressos: Sábados, Domingos e feriado, das 13h às 22h30min: R$ 12. Até as 13h, R$ 6. Segunda a Sexta-feira, das 16h às 22hs: R$ 12. Estudantes e pessoas a partir de 60 anos: R$ 6







