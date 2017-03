Feirão Colonial comemora 25 anos neste sábado

Economia solidária 31/03/2017 | 21h22 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Irmã Lourdes Dill é coordenadora do Projeto Esperança/Cooesperança, responsável pela organização do feirão

Este sábado é dia de festa nos pavilhões reconhecidos como polo da Economia Solidária em Santa Maria. O Feirão Colonial, uma das primeiras e mais bem sucedidas iniciativas do Projeto Esperança/Cooesperança, completa 25 anos e comemora o crescimento do espírito cooperativo e solidário na cidade. Depois dessas duas décadas e meia, quem procura produtos coloniais, da agricultura e da agroindústria familiares, de artesanatos e de manufaturas urbanas em Santa Maria tem destino certo, às quartas e sábados: o Centro de Referência em Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter.

Hoje, são 120 grupos que participam aos sábados, mas o feirão começou pequeno. Quem quer ter uma ideia de como era no início pode visitar a feira vespertina, às quartas-feiras à tardinha, no mesmo local.

– Tudo começou pequeno e, com muita luta, sacrifício e a ajuda de diferentes entidades, conseguimos, pouco a pouco, crescer. O que nos motiva é ver que isso está dando certo – conta irmã Lourdes Dill, coordenadora do projeto Esperança/Cooesperança.

Desde o começo, o feirão contou com o apoio financeiro de entidades públicas, privadas e beneficentes, na maioria ligadas à Igreja Católica. A construção do primeiro pavilhão do Centro de Referência, que sediou o feirão até 2001, foi financiada por uma instituição alemã católica (veja quadro). Os outros espaços foram construídos aos poucos, com verbas federais, estaduais e municipais, sempre com uma contrapartida do Esperança/Cooesperança. É o projeto, também, que mantém a atual estrutura, de quase 2 mil m².

Comemoração

Neste sábado pela manhã, os participantes do feirão comemoram os 25 anos do evento com a partilha de um bolo de dois metros de comprimento. Na ocasião, também será lançada a 13ª Feira Latino Americana de Economia Solidária (Ecosol) e 24ª Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop), que ocorrerão de 7 a 9 de julho no mesmo local, com grupos de vários países do continente americano.

Um dos mais antigos

Zeca é um dos mais antigos participantes do feirão Foto: Charles Guerra / New Co

Conhecido como Zeca nos pavilhões do Feirão Colonial e até mesmo em outros eventos da Economia Solidária no país, José Carlos Peranconi, 52 anos, é um dos mais antigos participantes do feirão. Ele faz parte do grupo Malhas Medianeira, de confecções, e mantém uma banca onde vende as camisetas da malharia no local. Mas não é só pelo trabalho da confecção que ele participa do projeto. Fortemente identificado com os ideais da Economia Solidária, tem uma representação nacional no movimento no currículo.



– É uma vida inteira aqui, trabalhando para que tudo aconteça cada vez melhor. O que nos dá satisfação é ver o quanto tudo cresceu e a comunidade, os consumidores, abraçaram o feirão. Tem muita gente que vem no sábado, não para comprar, mas para tomar um chimarrão, conversar, conviver – observa.

O empenho dos grupos que organizam o feirão, agora, é pela qualificação dos participantes. Cursos e debates têm sido feitos para que todos aperfeiçoem cada vez mais a produção e a apresentação dos produtos no feirão. Isso vale tanto para os agricultores, quanto para quem vende alimentos prontos para o consumo, e para os artesãos.