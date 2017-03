Evento em Pinhal Grande incentiva jovens a permanecerem no campo

Região 21/03/2017 | 21h20 Atualizada em





Encontro foi voltado para alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio Foto: Studio Foto Informática / Divulgação

Mais de 70% dos alimentos que abastecem as mesas dos brasileiros são da agricultura familiar e, para garantir que a produção não perca ritmo, é preciso manter a população ativa na zona rural. Pensando nisso e com o objetivo de evitar o êxodo, a Emater promoveu, em Pinhal Grande, o 1º Fórum sobre Sucessão Rural. Mais de 200 jovens participaram das atividades, que ocorreram na Sociedade Cultural Esportiva Avenida, no bairro Limeira.

– Procuramos os alunos das escolas públicas da cidade, especialmente os que estão no 8º e no 9º anos do Ensino Fundamental e o que já passaram para os 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. Eles é que são o futuro da produção, e o que a gente queria era mostrar para esses jovens da cidade que Pinhal Grande quer segurar os filhos dela aqui – explica a extensionista do escritório municipal da Emater, Maiquiele Aline Schaefer Roso.

Segundo a Emater, a palestra com a extensionista Claudia Bernardini, de Agudo, ressaltou a importância de assegurar a permanência dos jovens na propriedade, verificando as condições produtivas, econômicas e sociais para que possar estudar e, depois, seguir na atividade familiar.

– O incentivo para que os jovens saiam para estudar, mas voltem para o campo depois, é essencial para que se possa aumentar a produção – diz Maiquiele.

Segundo ela, a maioria da população em Pinhal Grande se dedica à atividade rural.

– Em muitas das propriedades que a gente visita, encontramos os pais desmotivados porque sentem que não terão para quem deixar o legado. Mas temos boas histórias de gente que decidiu voltar quando teve dificuldades fora. O importante é o jovem perceber que, no campo, ele terá renda garantida, proveniente não só da venda do que ele produzir, mas da produção que usar para consumo, que gera economia – diz Maiquiele.