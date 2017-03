Estudantes da UFSM prestam consultoria tecnológica a empresas da cidade

Tecnologia 01/03/2017 | 10h31 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lançou um projeto que coloca acadêmicos da instituição para desenvolver soluções para problemas enfrentados por empresas sediadas na cidade.



Sete estudantes do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) e do Centro de Tecnologia (CT) trabalharão durante um ano para atender uma demanda de quatro empresas.

O edital que trouxe a proposta foi lançado em 4 de novembro de 2016 pela UFSM. Um mês depois, professores e empresários interessados na iniciativa estiveram reunidos para conversar. Cada um deles apontou "demandas tecnológicas", e os alunos interessados fizeram "cartas de interesse" com as possíveis soluções pensadas para os problemas. Essas cartas foram avaliadas pela universidade, e no dia 21 de dezembro saiu o resultado final.

– Desde então os alunos, sob orientação dos professores, estão trabalhando – diz o professor Tiago Bandeira Marchesan, à frente do projeto.



Uma das empresas participantes é a SR Engenharia. Segundo ela, há necessidade de melhorar o processo de fabricação dos módulos de elevadores de cereais, que tem as uniões soldadas, o que aumenta a mão de obra.



– As demais empresas do mercado que produzem esse tipo de produto já possuem ferramentas para fabricá-los através do processo de "cravejamento", uma espécie de amassamento da chapa, eliminando a solda e assim reduzindo de forma significativa a mão de obra – afirma Marchesan.



Assim, os alunos devem desenvolver uma ferramenta que, ao invés de soldar a união das chapas, fará o processo de amassamento, o que elimina a necessidade de solda.

As empresas e o que os alunos farão



Empresa – 2 AC Atitude Corporativa

O que será desenvolvido – Tecnologia de Informação e Comunicação

Empresa – Tecnopampa

O que será desenvolvido – Interface de comunicação

Empresa – Maia Soluções em Esquadrias

O que será desenvolvido – Automação de mesa de corte para serra manual

Empresa – SR Engenharia

O que será desenvolvido – Criação de um dispositivo que permita a união de chapas sem soldagem para elevadores de grãos

Resta uma vaga para alunos

O professor Marchesan relata que os alunos são bolsistas e receberão R$ 400 mensais enquanto fizerem parte do projeto. No total, há vagas para oito estudantes, dois em cada projeto, ou seja, há uma vaga em aberto.

– Para além do valor da bolsa, os alunos ganham experiência por estarem interagindo com o mercado, e o mercado, principalmente as pequenas empresas, ganha por se beneficiar do conhecimento de alunos que estão na graduação. Ainda, a solução foi pensada por eles, com a orientação de um professor. É um desafio – diz Marchesan.

Os alunos devem participar de reuniões regulares como forma de prestação de contas e para receber orientações, caso seja necessário. Como se tratam de projetos, pode acontecer de eles não prosperarem, apesar disso, a UFSM já trabalha com a possibilidade de abrir até mais 30 vagas de bolsistas para esse projeto a partir da metade deste ano. Serão outros alunos que atenderão demandas de outras empresas.



Quem quiser participar deve entrar em contato com a Agittec pelo telefone (55) 3220-8887.