Está difícil escoar a safra pela estrada de Santa Flora

Infraestrutura 17/03/2017 | 10h01 Atualizada em

Com a chuvarada dos últimos dias, a Estrada de Santa Flora, que já estava precisando de manutenção, ficou ainda pior. Na quinta-feira, o barro e os buracos estavam presentes na estrada principal do distrito que é responsável por 68% da produção de soja de Santa Maria e 28% da área de arroz do município. Como está na época de colheita, a tendência é o movimento ficar mais intenso, e os riscos aumentarem.

– Nunca tinha visto essa estrada ruim desse jeito. Fiquei parado aqui hoje (ontem), das 7h30min às 9h, porque um caminhão que vinha na minha frente atolou. Sempre tenho medo de ficar empenhado. Nunca passo aqui à noite porque sei que tem risco de atolar – diz o caminhoneiro Clemir Livi, 33 anos, que saiu de Caxias, passou em Santa Flora e ia para Uruguaiana com um carregamento de embalagens.

Colega de profissão de Livi, Fábio Lopes dos Santos, 38 anos, também enfrentou dificuldades para passar pelo distrito. Ontem de manhã, ele seguia viagem para Manoel Viana, carregando arroz:

– Depois dessa chuva dos últimos dias, a estrada acabou. Está muito ruim, praticamente impossível.

O pecuarista Hugo Cezar Londero, 59 anos, optou pelo trator para poder se deslocar. Nascido e criado em Santa Flora, ele diz que já se sente desestimulado para reivindicar melhorias na estrada:

– A gente já se acostumou com essas condições horríveis. De carro, é muito complicado de passar. O acesso está bem difícil.

Também nascida e criada no distrito, a produtora Rosimar Pelegrini, 48 anos, conversava com a mãe, Medianeira Camilo, 69, sobre as dificuldades de passar pela estrada quando foi abordada pela reportagem:

– A mãe estava falando que tínhamos que tirar fotos e colocar no Facebook para mostrar as condições da estrada. Está péssima, sem conservação nenhuma. Em dias de chuva, fica ainda pior. Já ficamos empenhadas aqui muitas vezes.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O secretário de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Rodrigo Menna Barreto, disse que as máquinas que trabalhavam na manutenção da Estrada de Santa Flora foram deslocadas para bairros da cidade atingidos pelos fortes temporais dos últimos dias, mas garantiu que as equipes voltarão para deixar as estradas em condições de trafegabilidade para o escoamento da safra:

– A situação é mesmo bastante grave. Mas, na segunda-feira, teremos duas equipes, com uma patrola, uma retroescavadeira, um rolo compressor e quatro caminhões, cada, em Santa Flora. Outra equipe vai fazer a manutenção em Arroio do Só e Pains. São prioridades por causa da safra e do transporte escolar e porque têm mais fluxo. Mas não vamos deixar os outros distritos abandonados.

O secretário explicou, ainda, que o trabalho consiste em tapar os buracos com pedras, fazer o abalroamento da estrada, refazer as valetas nas laterais para dar vazão à água da chuva e compactar a via. A previsão é de que a manutenção seja concluída em 10 dias, se o clima colaborar.

– As estradas não vão ficar 100%, mas vão ficar trafegáveis – garantiu Menna Barreto.