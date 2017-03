Encontro discute medidas para enfrentar risco de fechamento do Husm

Região Central 29/03/2017 | 12h30 Atualizada em

Em encontro ontem pela manhã, em Santa Maria, prefeitos da região debateram os problemas da saúde pública que afetam a todos os municípios. Durante a reunião na sede da Associação dos Municípios da Região Centro do Estado (AM Centro), foram discutidas medidas para enfrentar o risco de fechamento do pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

A difícil situação da unidade de urgência e emergência foi apresentada no último sábado pelo reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Paulo Burmann, durante encontro com prefeitos. Segundo ele, o Husm gasta R$ 1 milhão por mês com o pronto-socorro e precisa de recursos do governo do Estado para garantir a continuidade dos serviços. Apesar do alerta do reitor, a direção do hospital não confirma o risco de fechamento do PS.

Segundo os prefeitos, pouca coisa pode ser feita pelos municípios, a não ser pressão para que o governo do Estado negocie os valores com o Hospital Universitário.

– Com o orçamento já comprometido, fica difícil ajudar, a não ser fazer pressão – admite a prefeita de Quevedos, Neusa Nickel (PP).

Ela afirma que o setor da saúde da cidade, de 2,7 mil habitantes, é muito dependente de outros municípios, como Santiago e Santa Maria. O mesmo acontece com São Pedro do Sul, cujo hospital não pode atender a todos os procedimentos. O prefeito Victor Doeler (PP) é bastante crítico em relação à situação do Husm. Para ele, a UFSM tem de reduzir seus gastos para manter os serviços do hospital.

Já Paulo Ricardo Salerno (PMDB) vê a situação como muito grave para seu município, Restinga Seca.

– Precisamos nos unir – convoca o prefeito.

O prefeito de Santiago, Tiago Gorski (PP), ressalta que a situação do Universitário é um problema para todas as cidades do entorno. Para dar continuidade à mobilização das prefeituras, que teve início já no final de semana passado, será marcada uma reunião com os secretários de saúde para discutir o assunto. A data ainda não está definida.

Outro tema em debate ontem na AM Centro e que despertou a atenção dos participantes foi a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que assegura o pagamento de 13º salário e férias aos prefeitos do país. Conforme o advogado Gladimir Chiele, que palestrou sobre o assunto, os chefes de Executivo que não puderem tirar férias em razão dos compromissos de seus mandatos poderão, por exemplo, requerer indenização por não ter usufruído desse direito.

A reunião contou, também, com a presença do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (RPO) Central, da Brigada Militar, tenente coronel Ricardo Alex Hofmann. Ele falou sobre as ações adotadas para garantir a segurança dos municípios.

O encontro da AM Centro contou, ainda, com a presença do diretor de Circulação do Diário, Carlos Costabeber, e do editor de Região, Marcos Fonseca, que falaram sobre as mudanças implantadas pela nova direção do jornal. Entre as novidades, está a destinação de duas páginas diárias para notícias das cidades da região de cobertura do jornal, reforçando o caráter regional do Diário.