Empresas de Santa Maria apostam na Expodireto, que começa nesta segunda-feira em Não-Me-Toque

Agronegócio 05/03/2017 | 20h03 Atualizada em

A 18ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, na região norte do Estado, começa nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta com foco em inovação. É essa a razão do interesse de empresas de Santa Maria, e de produtores rurais sindicalizados, que integram associações rurais da cidade e da região, em expor naquela que é uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. Inspirador assim como o slogan da edição deste ano: ¿Negócios que Inspiram o Amanhã¿.

São 530 expositores instalados no Parque da Expodireto Cotrijal, que tem 84 hectares e fica na altura do km 24 da RS-142. São empresas de mais de 70 países com negócios nas áreas de máquinas e equipamentos para agropecuária, produção vegetal, animal e de serviços.

– Tecnologia, inovação, informação e pesquisa. No sábado e domingo, realizamos os últimos ajustes, como a finalização da limpeza no parque, lavagem de calçadas, pintura de cordões, entre outros detalhes. Tudo isso para deixar o espaço bonito e organizado para receber os nossos visitantes – conta Marlon Lauxen, coordenador do parque.

Uma das empresas de Santa Maria que vê na Expodireto uma oportunidade de negócios é a Auster, que desenvolve soluções tecnológicas para problemas enfrentados por produtores rurais. Entre os dispositivos que fornece estão drones usados para controle e monitoramento de lavouras.

– A Expodireto é uma forma de apresentar a empresa e o que fazemos. Acreditamos que podemos fechar negócios já no local, mas a expectativa é de que isso dê resultado ao longo do tempo – diz Eduardo Engel, sócio da empresa.

TECNOLOGIA

A mesma ideia tem Rodrigo Corrêa, da Sonnen, que desenvolve e fornece equipamentos de energia solar. Por conta da extensão de terra produtiva no Estado, aposta que produtores rurais terão interesse na tecnologia, cujo investimento se paga a médio e longo prazo e traz economia durante o mesmo período.

– E é uma tendência. Muitas empresas já estão de olho nesse tipo de energia por conta de ser renovável e não causar prejuízos ao meio-ambiente. Tendo espaços abertos para instalar as placas fotovoltaicas, produtores rurais poderão ter o melhor aproveitamento da tecnologia – diz Corrêa.

A Chip Inside, empresa de software com enfoque em pecuária de precisão, também estará presente. Ela ficou conhecida depois de desenvolver dispositivos de monitoramento, ruminação e detecção de cio em bovinos leiteiros, que proporciona informações ao produtor, o que permite a prevenção de doenças em rebanhos.A estimativa da organização da Expodireto é de que 250 mil pessoas visitem o parque nos cinco dias de programação.

– Temos a expectativa de uma feira voltada para a inovação e propostas para a evolução do trabalho no campo. Estamos otimistas, pois concluímos rapidamente a comercialização dos espaços deste ano e há empresas esperando uma oportunidade para os próximos anos – destaca o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.

A abertura oficial ocorre às 9h desta segunda-feira, e a programação completa pode ser conferida no site www.expodireto.cotrijal.com.br.