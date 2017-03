Empresas de eventos da Capital e do Sudeste se surpreendem com estrutura de Santa Maria

Turismo 06/03/2017 | 11h15 Atualizada em

A comitiva de representantes de empresas produtoras de eventos de Porto Alegre e do Sudeste que conheceu Santa Maria e região, na sexta e no sábado, ficou impressionada e até surpresa com a estrutura que encontrou tanto na cidade universitária quanto nos arredores. Organizado pelo Santa Maria Convention & Visitors – Vale Central RS, o fantur incluiu visitas técnicas em espaços para eventos, hotéis, restaurantes, o aeroporto e o campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Apostador de Santa Maria fica milionário ao acertar a Dupla Sena



A intenção do Convention, constituído pela Ahturr, pela CDL e pelo Sindilojas, é ampliar o turismo na cidade, principalmente o de eventos. O pontapé foi dado com a visita da comitiva, que se agradou do que viu.

– A gente ficou surpreso de toda a estrutura que tem – comentou o diretor seccional no Rio Grande do Sul da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), Marcelo Bento.

– Nós não tínhamos conhecimento – completou ele.

Falsos funcionários de banco trocam cartões de clientes dentro de agências



O próximo passo, segundo Bento, é estudar as ¿potencialidades práticas e concretas¿ para, a longo prazo, trazer eventos para a cidade e região. Especificamente sobre Santa Maria, o diretor da Abeoc ressaltou que é preciso explorar sua vocação, sinalizando com a realização de eventos científicos, como, por exemplo, congressos de médicos.

– É uma proposta que está nascendo – ressaltou Ruther Hornes, coordenador de Feira MCI Brasil, empresa especializada em eventos corporativos e com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Hornes acenou com a possibilidade de, no futuro, Santa Maria sediar congressos de cardiologistas, já que, segundo ele, há profissionais qualificados na área da cidade e que são palestrantes em congressos promovidos pela MCI Brasil, que tem sede em Genebra, na Suíça, inclusive no Exterior.

As principais dúvidas para declarar o Imposto de Renda



No segundo semestre, a Abeoc promoverá a ação ¿Café com eventos¿, reunindo representantes de diferentes setores da cidade que terão oportunidade de apresentar as potencialidades e indicar os tipos de atividades que Santa Maria e região podem sediar. Na avaliação de Bento, o município tem potencial para o turismo de lazer e de negócios, principalmente.

Aeroporto

A localização estratégica para o Mercosul e o sistema modal contribuem para atrair os eventos. Contudo, o diferencial, além da estrutura da rede hoteleira e dos espaços para congressos, é o aeroporto da cidade, que oferece voo comercial diário a Porto Alegre. Esse fator, conforme o diretor da Abeoc, é fundamental para trazer a Santa Maria ¿eventos mais qualificados¿ de pequeno e médio porte.

Ele avaliou que o município tem condições de competir com cidades da Serra, uma vez que a região já estaria ¿saturada¿ e que, por exemplo, Gramado e Canela não têm aeroporto, o que é uma vantagem fundamental para Santa Maria.Nas visitas técnicas, os representantes das empresas produtoras de eventos avaliaram todos os detalhes, como a instalação de ar-condicionado e o acesso para cadeirantes.

Dos locais visitados, sobraram muitos elogios para o Centro de Convenções da UFSM (que será o maior do interior do Estado, com 1,3 mil lugares) e o Beira Rio Business Center, no Recanto Maestro, entre Restinga Seca e São João do Polêsine.

Alunos da Unifra dão consultoria gratuita para superendividados colocarem as contas em dia



– Fiquei muito bem impressionada com os espaços, não tinha noção – confessou a produtora de eventos da Agência Mescla Flávio Homem, responsável por congressos corporativos e motivacionais, referindo-se ao Centro de Convenções.– O Beira Rio é muito bom – observou Simone Basso, diretora da Office Eventos, opinião compartilhada pelo representante da MCI Brasil.A área da Gare e a Vila Belga foram visitadas e, aos olhos das empresas, são espaços que podem sediar feiras gastronômicas e de equipamentos. A comitiva conheceu um investimento privado: o Dores Praia Park.

– Foram comtemplados todos os segmentos de negócios – avaliou o diretor da Abeoc, sobre os interesses das empresas.

Conforme Bento, o turismo de eventos representa 3% do PIB do Rio Grande do Sul, que ocupa a 3ª posição no país, ficando atrás só das regiões Sudeste e Nordeste.

A ideia, de acordo com ele, é colocar Santa Maria e região na rota ¿da indústria de eventos¿, contudo, os representantes das empresas produtoras de eventos projetam para, de dois anos em diante, a entrada nesse circuito.Executivo de mercado do Convention, Rogério Assis Brasil disse que a visita técnica ¿oxigenou nossas expectativas¿, possibilitando que Santa Maria possa competir com outras cidades referência em sediar eventos.

– Foi muito agregadora e motivadora – definiu ele, sobre a visita.

A semente foi lançada, agora é esperar pelos resultados que estão no horizonte.