Empresa de Santa Maria seleciona talentos da área da tecnologia

09/03/2017 | 11h31

A empresa de TI Ávato, de Santa Maria, lançou ontem um programa para identificar e desenvolver talentos na área de tecnologia.

Jovens entre 16 e 24 anos, que moram em Santa Maria, poderão se inscrever, até 8 de abril, no site da empresa, e participar da seleção para fazer um programa de treinamentos, de oito semanas de duração.

Além de ser uma oportunidade de aprendizado na empresa, é uma chance de emprego, pois quem completar todo o programa será contratado pela Ávato.

A prefeitura, a UFSM e a Cacism apoiam a iniciativa. Todos os detalhes e as fichas de inscrições estão no site do programa.