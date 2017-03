Em Santa Maria, há mais de 3 mil casos de pensão na Justiça

Judiciário 25/03/2017 | 11h03 Atualizada em

Tramitam, atualmente, na 1ª e na 2ª Varas da Família e Sucessões, em Santa Maria, 3.218 processos de pensão alimentícia. A frequência com que as ações entram no Judiciário fez com que a legislação ficasse mais rígida de 2016 para cá, punindo de forma mais severa quem comete a ilegalidade. Isso porque a maioria dos processados deixa de pagar a pensão alimentícia.



– Continuamos decretando a prisão dos devedores de alimentos sem qualquer possibilidade de cumprimento de pena alternativa, e, desde 2016, a forma de cumprimento da prisão do devedor de alimentos ficou ainda mais rígida – diz Vinícius Borba Paz Leão, juiz da 1ª Vara da Família e Sucessões.

Antes, era possível que o devedor cumprisse a prisão em regime aberto – trabalhava de dia e dormia na cadeia. Agora, não.

Diferentemente de outras dívidas, a legislação prevê a prisão de devedores, pois se trata de uma determinação legal para subsistência de quem reivindicou o direito. Leão estima que entre 90% e 95% dos processos têm como alvo pais que deixam de pagar a pensão para os filhos. Eles incorrem em uma ilegalidade caracterizada como um ¿ilícito civil¿ (não é considerado um crime ou delito), o que pode vir a se tornar crime de abandono material, caso seja reincidente.

No primeiro caso, a prisão é por, no máximo, três meses. Após ser notificado, o devedor precisa esclarecer, de forma satisfatória, dentro de três dias, o motivo de não ter feito o pagamento. Caso contrário, é preso provisoriamente. É comum, conforme a Justiça, que a pessoa presa busque viabilizar uma forma de quitar o débito, que é relativo a no máximo três meses anteriores ao da notificação, para receber a liberdade.

– Caso a pessoa tenha sido citada em junho, por exemplo, e dentro de três dias não prestou um esclarecimento satisfatório para não ter feito o pagamento, ela será presa provisoriamente por até três meses. Caso ela seja solta e não pague, terá os bens apreendidos. Caso ela deixe de pagar pelos próximos três meses, poderá ser citada novamente e ser presa de novo – será outro crime, por isso, a prisão é possível – explica o juiz, fazendo referência à questão legal de que uma pessoa não pode ser presa duas vezes pelo mesmo crime.

No caso de a dívida ser relativa a mais de três meses, é possível entrar com outra ação para reivindicar o valor devido. Depois de cumprir a pena, a Justiça apreende bens do devedor, sendo possível a penhora do salário e também do imóvel (se houver) dele, mesmo que seja o único.

No segundo caso, a prisão pode chegar a até um ano e quatro meses, além de multa. Ela ocorre quando o devedor, apesar das sanções civis, continua a cometer a ilegalidade.Não foi divulgado ao Diário quantas pessoas estão presas, atualmente, em Santa Maria, por não pagamento de pensão alimentícia.

A quem recorrer

É necessário um advogado para ir em busca desses direitos. As faculdades de Direito da cidade oferecem assistência gratuita, além da Defensoria Pública – o telefone da Defensoria é o (55) 3218-9600.

O valor da pensão não é para todas as necessidades da criança, por exemplo, e não precisa ser dividido igualmente entre os pais. É feita uma avaliação socioeconômica da condição da pessoa que foi apontada para pagar, e um percentual é determinado. Esse percentual varia. O não pagamento de pensão alimentícia é um crime que não prescreve.