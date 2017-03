Em pleito fora de época, São Vicente do Sul elege Paulo Sérgio Flores 

Política 13/03/2017 | 09h55 Atualizada em

Passava pouco das 18h de domingo, quando a população de São Vicente do Sul conheceu, oficialmente, seu novo prefeito, numa eleição fora de época. O ex-vereador Paulo Sergio Rodrigues Flores (PMDB), Paulinho, como é conhecido na cidade, venceu por uma diferença de 228 votos, em relação a seu adversário, o ex-prefeito Fernando Pahim (PP).

O resultado foi anunciado pelo juiz eleitoral da cidade, Thiago Tristão Lima, em frente ao Cartório Eleitoral, onde Paulinho, seu vice, Vagner Totti Martins (PTB), apoiadores, além de militantes, aglomeravam-se e comemoravam a vitória. A festa foi em frente ao comitê central. A diplomação deverá ocorrer até dia 7 de abril, depois que a Justiça Eleitoral julgar as contas dos candidatos. A posse deverá ocorrer na sequência.

Paulinho, que comandará a cidade pelos próximos quatro anos, disse que em ¿uma eleição diferenciada¿ sua campanha foi baseada ¿no corpo a corpo¿, visitando 98% das residências do interior e da cidade.

– Nunca aceitei ser vice de ninguém porque achava interessante ser prefeito – afirmou Paulinho, no início da tarde, cauteloso com o resultado do pleito.

Agora, eleito, o peemedebista terá a oportunidade de colocar em prática suas ideias para administrar a cidade, de quase nove mil habitantes. E o novo chefe do Executivo tem bem claro as áreas em que focará sua gestão, pelo menos no início.

– Vou priorizar o estado do nosso hospital. Quero reformar os apartamentos, o material hospital – adiantou ele.

Também as melhorias nas estradas está no foco do novo prefeito, já que, segundo Paulinho, o interior responde por 86% do Produtor Interno Bruto (PIB) do município, principalmente pela produção de soja e de arroz.

O novo chefe do Executivo também promete ajuda aos pequenos produtores rurais.

– Quero dar mais assistência aos produtores através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente para o melhoramento da patrulha agrícola em parceria com os governos estadual e federal – promete Paulinho.

Hoje, São Vicente do Sul é administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores, José Luis Cogo Carvalho (PTB). O município teve nova eleição, porque o candidato eleito em outubro, Jorge Martins (PTB), teve o registro de sua candidatura rejeitado pela Justiça Eleitoral. O petebista está inelegível em consequência de o Tribunal de Contas do Estado (PTB) ter julgado irregular as contas de 2011, época em que era prefeito da cidade, além de possuir condenações em 2ª instância por crimes contra a administração pública.

Martins tentou reverter a decisão até no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas perdeu em todas as instâncias. Ele apoiou Paulinho na eleição de ontem e, inclusive, seu vice, Vagner Totti Martins, também foi companheiro de chapa do prefeito eleito.Também ocorreram eleição em mais cinco municípios do Estado: Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino.



O novo prefeito

Nome – Paulo Sergio Rodrigues Flores (PMDB), Paulinho

Idade – 44 anos

Profissão – Ex-açougueiro, Paulinho, como é conhecido por todos, é produtor rural atualmente

Trajetória política – Foi vereador por três legislaturas e concorreu, agora, a prefeito