Em abril, conta de luz pode ficar até 13% mais barata na região

28/03/2017





Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

No próximo mês, os consumidores terão um desconto na tarifa de energia elétrica.Essa redução,válida apenas para abril, acontece porque, nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ajuste de valores para 90 distribuidoras do país. E as fornecedoras de energia elétrica que atuam na região estão incluídas nesta lista.

Esse desconto se justifica porque, no ano passado, o custo de produção da termelétrica Angra 3 foi incluído nas cobranças, porém, a usina não entrou em operação e a energia não foi utilizada. Isso significa um total de R$ 900 milhões a serem devolvidos aos consumidores - que será convertido em descontos no mês de abril.

Para os clientes da extinta AES Sul (hoje, RGE Sul) o desconto será de 13,76%. Para os clientes da RGE a redução será de 10,89% e, para os atendidos pela Nova Palma Energia, será de 10,22%.

Duas etapas da devolução

O desconto será válido apenas para as tarifas do mês de abril. Em maio, a taxa deixa de ser cobrada - o que pode até refletir na redução do valor da conta. Porém, em maio, não haverá mais o desconto previsto. As empresas que fornecem energia elétrica deverão, ainda, informar aos consumidores o processo de ajuste. A explicação deve ser feita na própria fatura.