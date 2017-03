É grande o movimento na Caixa de Santa Maria para saque do FTGS

Benefício 10/03/2017 | 09h52 Atualizada em

Quando a agência da Caixa Federal do Calçadão de Santa Maria abriu, às 9h de hoje, 60 pessoas esperavam para sacar o FGTS na sala de autoatendimento.



O saque das contas inativas do FGTS começa hoje para os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro. Eles têm até 31 de março para retirar o dinheiro. Titulares de contas poupança da Caixa não precisam ir retirar o dinheiro, que será creditado automaticamente na conta do titular.



Caixa abrirá mais cedo para saque do FGTS



Para dar conta da demanda, a Caixa ampliou o atendimento, que começa às 9h e vai até as 15h, hoje, na segunda e na terça-feira da próxima semana. Neste sábado, haverá atendimento no mesmo horário somente na agência da Caixa do Calçadão.

Calendário de pagamento do FGTS das contas inativas:

10/03 – Só para nascidos em janeiro e fevereiro

10/04 – Nascidos em março, abril e maio

12/05 – Nascidos em junho, julho e agosto

16/06 – Nascidos em setembro, outubro e novembro

14/07 – Nascidos em dezembro

ONDE SACAR



Caixas eletrônicos da Caixa – Para FGTS inativos com valores até R$ 1,5 mil. É preciso ter em mãos a senha do Cartão Cidadão. Para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, é preciso ter Cartão Cidadão e senha



Lotéricas e correspondentes Caixa Aqui – Pode sacar valores até R$ 3 mil. Levar documento de identidade, Cartão Cidadão e senha



Agências da Caixa – Saques e transferências para valores acima de R$ 3 mil, só no caixa do banco. Para valores acima de R$ 10 mil, levar carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo trabalhista até 31/12/2015.



Para quem tiver conta poupança individual na Caixa, o crédito é automático na poupança, conforme o calendário de pagamento.



Para quem tem conta corrente na Caixa, podem optar receber na conta, ligando para o 0800 726 2017



Como transferir na caixa



Segundo a Caixa, o dinheiro de todas as contas de FGTS inativo pode ser transferido para outro banco, sem pagar taxa de transferência de TED. Já na lotérica, não faz esse tipo de transferência



Quem for sábado na Caixa não conseguirá fazer a transferência TED, pois os outros bancos estarão fechados. No sábado, será possível fazer só transferência do tipo DOC, mas somente para valores de até R$ 4.999, que é o limite do DOC. Quem fizer isso sábado, receberá o valor na conta em outro banco só na terça. Por isso, se tiver valor acima de R$ 5 mil, é melhor não ir sábado na Caixa, mas em dia útil, em que é possível fazer TED.