Discussão sobre Reforma da Previdência lota o Legislativo em Santa Maria

Audiência pública 27/03/2017 | 21h10 Atualizada em

Entidades, sindicatos e partidos contrários à reforma da Previdência pretendem intensificar a pressão sobre os deputados e senadores para reverter votos favoráveis à proposta do governo, já encaminhada à Câmara Federal.

A mobilização foi debatida, nesta segunda-feira pela manhã, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, em audiência pública promovida pela Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, criada no mês passado pela Assembleia Legislativa. A Câmara ficou lotada e, segundo estimativa dos organizadores, cerca de 500 pessoas participaram da reunião e de uma passeata até a frente da sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Conforme o deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), os comitês criados nos municípios e os movimentos sociais já iniciaram várias formas de pressão para reverter votos dos parlamentares. Além de espalhar cartazes nas ruas, os comitês vão fazer pressão até mesmo na frente das residências dos deputados.

–Há uma pressão permanente, inclusive nas Câmaras de Vereadores, com a aprovação de moções de repúdio. E como no ano que vem tem eleição, essa pressão começa a funcionar – acredita Valdeci, que coordena a frente na Região Central.

Prova disso é que, segundo o petista, há 20 dias apenas 12 dos 31 deputados da bancada gaúcha na Câmara eram contra a reforma. Hoje, já seriam 21 parlamentares contrários. Como se trata de emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa ser aprovada por pelo menos 308 dos 513 deputados. A intenção do governo é concluir a votação na Câmara em abril e, até junho, no Senado.

O deputado federal Paulo Pimenta(PT), que também participou da audiência pública, acredita que as manifestações e a pressão nos gabinetes e nas redes sociais serão fundamentais. Ele discorda de atos em frente às casas dos parlamentares até porque aqueles mais alinhados com o governo não mudarão o voto.

–Há muita pressão do governo Temer (Michel) sobre deputados da base. Esses parlamentares têm cargos no governo e outros interesses. E o governo cobra – frisa Pimenta.

Mesmo admitindo que o governo Temer tem muita força no Congresso Nacional, ele projeta que a proposta será derrotada:

– Acredito que não vai passar. Por isso, as manifestações são importantes.

Comitês

O Comitê Central de Santa Maria e Região contra a reforma pretende criar núcleos para conscientizar a população e aumentar o poder de pressão.

– Agora é pressão e povo na rua. Vamos criar comitês nas vilas, nos bairros e nas escolas – diz Sandra Regio, integrante do comitê.

Reforma necessária

Para o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism), Rodrigo Decimo, a reforma da Previdência é um tema complexo que tem que ser debatido e enfrentado.

– Como está não pode ficar. Precisamos de uma discussão séria e aprofundada e de uma reforma que contemple os interesses do país, e não de um lado ou outro, de um setor ou outro – argumenta ele.Conforme Decimo, tanto o governo quanto os sindicatos têm que ceder e negociar, buscando pontos de consenso.

A Cacism já emitiu posição defendendo a necessidade das reformas, entre elas a da Previdência Social. Conforme o Blog de Gerson Camarotti, o Palácio do Planalto incluirá um artigo no texto da reforma estabelecendo o prazo de seis meses para Estados e municípios aprovarem regras próprias da Previdência para seus servidores.