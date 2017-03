Dirigentes sindicais de Santa Maria chamam de "manobra política" a alteração na Reforma da Previdência

Política 23/03/2017 | 10h01 Atualizada em

A retirada dos servidores públicos estaduais e municipais do texto da Reforma da Previdência é apenas manobra política para conter manifestações contrárias à proposta. É o que pensam dirigentes sindicais ligados ao funcionalismo público em Santa Maria. O anúncio da mudança na proposta enviada à Câmara dos Deputados foi feito na noite de terça-feira pelo presidente Michel Temer.

Vereadores são contrários a projeto de ter segurança armada 24 horas em bancos de Santa Maria



O governo alega que a decisão reforça o princípio federativo e a autonomia dos Estados. Já os sindicatos afirmam que estados e prefeituras terão de seguir a legislação federal. A intenção do governo é aprovar a idade mínima de 65 anos e 49 anos de contribuição para aposentadoria.

Para o coordenador de Formação Sindical do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (Sinprosm), Paulo Merten, a exclusão dos servidores públicos estaduais e municipais é uma tentativa de barrar a mobilização contra a reforma.

À frente da Secretaria de Segurança, Schirmer diz que Estado pode voltar a pagar em dia ainda neste ano



– Acho que é uma medida para buscar distensionar. Até porque se a reforma for aprovada, se houver emendas à Constituição, como o estabelecimento da idade mínima, vai prevalecer o que estiver na lei maior – diz.

O sindicalista prevê uma série de conflitos políticos e jurídicos por conta de questões envolvendo direitos dos servidores. Ele cita como exemplo a aposentadoria especial do professor.

Após deixar prefeitura, Farret dedica parte do tempo aos pacientes



– Se houver a retirada desse direito, vai criar problema. Como vão agir governadores e prefeitos? Vão dizer que não têm como garantir esse direito.

O presidente do Sindicato dos Municipários, Renato Costa, também vê a decisão como manobra.

– É público que é uma manobra política. É querer chamar a gente de idiota. O que vai impedir os prefeitos de seguirem o que diz uma lei maior? – questiona.

Taxistas cobram fiscalização de aplicativos e informais em Santa Maria



Já o chefe da Casa Civil e secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Guilherme Cortez, diz ser muito cedo para opinar sobre o assunto.

– Como a gente ainda não conhece a proposta e nem a discutiu, seria muito irresponsável e leviano sair opinando – pondera.

O que falta para obra do prédio da Câmara ser retomada



Cortez admite, porém, que poderão haver conflitos jurídicos envolvendo as legislações federal, estadual e municipal.

DETALHAMENTO

Nesta quarta-feira à tarde, no entanto, o diretor do Departamento de Assuntos Fiscais e Sociais do Ministério do Planejamento, Arnaldo Barbosa Júnior, disse que o anúncio de Temer só se refere a policiais civis e professores. O detalhamento da nova proposta ocorrerá na próxima semana.