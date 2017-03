Deputado planeja mobilização para duplicar estradas de Santa Maria até Porto Alegre

Rodovias 25/03/2017 | 12h29 Atualizada em

Caxias do Sul tem ligação duplicada com a Capital, enquanto Pelotas está com a obra em andamento (apesar dos percalços). Portanto, das maiores cidades do interior, Santa Maria é a próxima da fila. Por isso, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) garantiu que, no segundo semestre, fará uma grande mobilização regional para cobrar pela realização da obra de duplicação das rodovias entre Santa Maria e Porto Alegre. Os prefeitos, vereadores, autoridades e entidades empresariais da região precisarão se unir por essa bandeira.

Como a RSC-287 é do Estado, que está em sérias dificuldades financeiras, Pimenta avalia que a maneira mais viável é ter o caminho duplicado pela BR-392, passando por São Sepé, e seguindo pela BR-290, que já está sendo duplicada de Pantano Grande a Eldorado do Sul.

Porém, ele acredita que de nada adianta só pedir, é preciso ir por etapas. A primeira delas é convencer o governo federal da importância da obra para autorizar a realização de uma licitação para fazer o projeto de duplicação.Para duplicar os cerca de 80 km da BR-392, de Santa Maria até o trevo com a BR-290, perto de Caçapava, há uma justificativa plausível, de que é uma rodovia de exportação da safra de grãos ao Porto de Rio Grande. E é ainda mais fácil justificar a necessidade de duplicar a BR-290, por ser um corredor de exportação para Argentina e Uruguai. O Dnit já teria planos futuros de duplicar o trecho entre Pantano Grande e Caçapava.

– É evidente que a prioridade é garantir um ritmo de execução da travessia, mas eu não quero tirar do nosso horizonte e não abrir mão de que a gente trabalhe os projetos e avance no que é necessário e possível para que, no momento em que nós tivermos uma retomada da capacidade de investimento, a gente tenha projetos e obras para disputar esse recurso – afirma Pimenta.