Depois da redução nas refinarias, 13 postos baixam preço da gasolina

Santa Maria 04/03/2017 | 11h00 Atualizada em

Uma semana depois do anúncio da Petrobras de nova redução no preço dos combustíveis nas refinarias, 13 dos 25 postos estabelecimentos de Santa Maria pesquisados pelo Diário, na sexta, reduziram o valor da gasolina – além dos 11 que aparecem com menores preços na tabela ao lado, os postos São Francisco e Maxxi já haviam baixado os valores. A queda nos preços, anunciada no último sábado pela estatal, projetava uma queda de 5,4% na gasolina e de 4,8% no diesel.



Santa Maria investirá no turismo de eventos

Em Santa Maria, teve posto que reduziu até R$ 0,27 o litro se comparado à pesquisa feita pelo Diário no dia 27 de fevereiro. Nesta sexta-feira, a gasolina comum à vista mais barata era achada a R$ 3,728. A diferença entre o preço mais caro e o mais barato também é de R$ 0,27.

Economia de R$ 12,19

Com os valores em queda, os consumidores que pesquisarem podem ter uma economia significativa. O motorista que for encher um carro com um tanque de 45 litros no posto mais barato poderá gastar R$ 12,19 a menos que no posto com o preço mais caro. Na revenda mais cara, a R$ 3,999 o litro, o motorista gasta R$ 179,95 para encher o tanque, enquanto no mais barato, tem de desembolsar R$ 167,76.

Declaração do Imposto de Renda pode ser entregue a partir desta quinta

Nos locais onde há uma concentração de um maior número de estabelecimentos, percebe-se uma grande concorrência, já que a diferença, na maioria, é mínima – fica em poucos centavos. Em janeiro, a gasolina chegou a custar R$ 4,09, agora não passa de R$ 3,999.

Dos 25 postos pesquisados, 13 diminuíram também o diesel. Nesta sexta, o valor mais em conta era de R$ 2,887. A tendência é que, com a chegada de carregamentos de combustíveis com preços mais baixos, os demais postos reduzam o valor da gasolina e do diesel.

Foto: Reprodução / Arte DSM