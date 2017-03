De onde são os vereadores que mais gastam com diárias na região

Política 29/03/2017 | 15h01 Atualizada em

Duas Câmaras de Vereadores da região aparecem na lista das que mais gastaram com diárias de parlamentares no ano passado, conforme levantamento feito pelo Ministério Público de Contas (MPC), órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), na terça-feira.



Com 15 vereadores e população de 62.874 habitantes, São Gabriel gastou R$ 264.762,01 e lidera o ranking de gastos no Estado. As diárias pagas a parlamentares na Terra dos Marechais em 2016 tiveram o custo de R$ 4,21 por morador, de acordo com os cálculos do MPC.



Em Rosário do Sul, que tem 23 cadeiras, as despesas ficaram em R$ 187.065,23, ocupando a quinta posição no Estado. Já Santa Maria gastou R$ 74.398,75. O MPC aponta que os gastos com as Câmaras dos 497 municípios, no ano passado, chegaram a R$ 895 milhões. Só em diárias foram R$ 14 milhões.



Confira os gastos com diárias dos municípios de cobertura do Diário e o custo por habitante em 2016, com base no relatório divulgado pelo Ministério Público de Contas:



O levantamento das despesas de viagens de vereadores realizado pelo Ministério Público de Contas traz muitas curiosidades. Nos 39 municípios da área de abrangência do Diário, há casos que chamam a atenção, como o da Câmara de Vereadores de Santa Margarida do Sul.

O município de 2.507 moradores, localizado entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, gastou R$ 67.980, com seus nove vereadores em 2016. Santa Margarida teve um custo de R$ 27,12 por habitante, o mais alto custo por habitante da Região Central proporcionalmente, levando-se em conta, ainda, o fato de ter uma economia e uma população predominantemente rural. Ou seja, gastou R$ 7 mil a menos que Santa Maria, quinta cidade mais populosa do Estado. Em contrapartida, Itacurubi não gastou nenhum centavo.

Vice-prefeita de São Gabriel, cidade que mais gastou com diárias em 2016 no Estado, Karen Aline Lannes Lopes (SD) presidiu a Câmara no último ano da legislatura passada. Ela admite que as despesas foram exageradas, mas alega que não podia impedir os colegas de viajar.

– Tendo dinheiro no orçamento, todo vereador tem direito a diária. Considero até imoral, mas como presidente, eu não podia me opor – alega Karen.

Ela diz que nunca viajou com dinheiro da Câmara. Karen alega que nos quatro anos de legislatura, sempre que precisou se deslocar para outras cidades, bancou os custos do seu próprio bolso. Além dela, na legislatura passada o vereador Adão Santana (PTB) também não pediu diárias. Por fim, Karen diz que os ex-colegas viajaram para fazer cursos em órgãos técnicos e prestaram contas.Já o ex-presidente da Câmara de Rosário do Sul Alsom Pereira da Silva (PP) não quis se pronunciar a respeito dos gastos.