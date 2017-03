Curso na UFSM ensina o cultivo de nozes a produtores rurais

Agronegócio 10/03/2017 | 14h01 Atualizada em

Mandioca, milho, arroz e soja são as principais culturas de Santa Maria, mas há uma outra produção que vem ganhando espaço na cidade (e no Estado): a nogueira-pecã. A árvore responsável pela noz que está presente em muitas delícias gastronômicas é objeto de estudo do professor Diniz Fronza, do Colégio Politécnico de Santa Maria, há 15 anos.

Nesta sexta-feira e no sábado, ele ministra a 27ª edição de um curso para interessados em dar o pontapé inicial a um cultivo rentável e promissor. As aulas costumam reunir alunos da cidade, da região, de outras partes do Brasil e até de países da América Latina e Central.

– A cultura da nogueira-pecã é a que mais cresce no Rio Grande do Sul em número de hectares. Com a tecnologia e a mecanização da plantação e do cultivo, o produtor consegue colher 10 mil quilos por dia. Hoje, temos produtores com 70 anos de idade colhendo 100 quilos de nozes a cada dia – diz o professor, que conta com uma máquina, no Politécnico, que chacoalha a árvore e derruba 90% das nozes de uma vez só, facilitando enormemente a colheita.

Atualmente, 350 produtores se dedicam ao cultivo da pecã em Santa Maria e região. Uma das grandes vantagens da noz sobre outras frutas é o tempo de comercialização: com os devidos cuidados, ela pode ser estocada por até quatro meses pelo produtor. Além disso, as nozes produzidas aqui encontram mercado no país todo. A produtividade média, em uma boa safra, é de 2 mil quilos por hectare.

– Hoje, há 10 mil hectares plantados de nogueira-pecã na região. E o consumo cresce mais que o plantio. Os grandes produtores vendem para mercados e indústrias que compram e vendem para todo o Brasil. Já os pequenos produtores vendem direto para doceiras. Os preços de venda são bons: variam entre R$ 10 e R$ 15 o quilo de noz com casca e entre R$ 45 e R$ 80 o quilo do fruto descascado – acrescenta o professor.

Além de saborosa, a noz faz bem para a saúde, porque é rica em ômega 3, 6 e 9 e é antioxidante. Também é possível aproveitar a casca e o óleo, que têm propriedades medicinais.

E o primeiro passo para quem quer trabalhar com a nogueira é, de acordo com professor, providenciar uma área bem drenada e sem excesso de umidade:

– É preciso, ainda, plantar mais do que uma variedade, porque a polinização é cruzada. Também é necessário cuidar para que as mudas não sejam atacadas por formigas e lebres. Criadores de gado podem plantar mais distante do pasto, porque a presença da nogueira melhora a qualidade do alimento do rebanho e reduz a temperatura do ambiente em 5ºC na sombra, o que também é bom para o animal.

Para aprender

O curso de cultivo da nogueira-pecã já é promovido há cinco anos no Colégio Politécnico em Santa Maria. Mas a relação do professor Diniz Fronza com o tema é bem mais antiga: o pai dele era produtor de nozes e, desde os 7 anos (ele tem 50, hoje), o especialista convive com o cultivo da planta.

– São 43 anos de aprendizado. Há 15, desenvolvemos estudos em Santa Maria e temos 600 árvores no Politécnico para as aulas práticas dos cursos. Comecei a estudar o tema pensando nos produtores da cadeia do fumo que queriam outras fontes de renda – diz o professor, que cursou Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), fez mestrado na instituição e doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade de Pisa, na Itália.

O especialista também representa a UFSM no Pro-Pecan/RS, um programa do governo do Estado que deve ser lançado, em breve, para apoiar o cultivo. Ele é autor dos únicos dois livros do país sobre a nogueira, produzidos pelo Politécnico, em 2003 e em 2016.

O curso é ministrado por ele, em parceria com o engenheiro agrônomo e mestrando Jonas Janner Hamann, que também trabalha no Politécnico e assina a autoria dos dois livros com o professor.

As aulas começam nesta sexta-feira, às 18h30min e vão até as 22h. No sábado, o encontro será das 8h às 17h30min. Entre os tópicos a serem abordados, estão rendimento financeiro, situação atual e tendências, custo de implantação, cuidados na escolha da área, cultivares produtoras, polinizadoras, plantio, irrigação, fertirrigação, podas, pragas e doenças, produção de trufas, colheita, secagem, armazenamento e comercialização.

Os participantes vão receber material e certificado. Há 30 vagas disponíveis. Quem não puder participar pode adquirir o material e fazer o curso a distância. Mais informações e inscrições pelo e-mail cursosdefruticultura@gmail.com ou pelo telefone (55) 99660-7069.