Confira os 13 concursos com inscrições abertas a níveis municipal, estadual e nacional

Oportunidade 20/03/2017 | 13h55 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos e processos seletivos de estágios para todos os níveis de ensino. Os salários vão de R$ 600 a R$ 9.570,41. Confira informações sobre datas e inscrições:

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Prefeituras e Câmaras Municipais:



PREFEITURA DE JAGUARI

A prefeitura de Jaguari, na Região Central, abriu edital de inscrição para dois concursos públicos. As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva para diferentes níveis de escolaridade. As inscrições para ambos os concursos devem ser realizadas até as 23h59min (horário de Brasília) do dia 4 de abril, pelo site objetivas.com.br. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 120. Outras informações podem ser obtidas nos editais de seleção dos concursos, que podem ser lidos clicando aqui para o concurso de Agente Comunitário de Saúde ou aqui para os outros cargos.

PREFEITURA DE CAMPESTRE DA SERRA

Prefeitura Municipal de Campestre da Serra, na Serra, está com inscrições abertas para o preenchimento de uma vaga para o cargo de farmacêutico, com salário de R$ 2.200,00 e carga horária de 20h semanais. As inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 24 de março, e serão recebidas exclusivamente pela comissão, na sede do município, localizada na Rua Bardini, 210. Mais informações podem ser obtidas no site da prefeitura.



PREFEITURA DE CAPITÃO

A Prefeitura Municipal de Capitão, na Região Metropolitana, segue com inscrições abertas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. A remuneração é de R$ 1.111,50 e a carga horária será de 40 horas semanais. Os candidatos devem realizar a inscrição pela internet, no site da prefeitura ou da empresa Schnorr até o dia 26 de março.

PREFEITURA DE ESPUMOSO

Aberto edital para compor 11 vagas para servidores temporários. A remuneração varia de R$ 1.014,00 a R$ 1.708,94. As vagas são para os cargos de Agentes de combate Endemias, Auxiliar Geral no combate às endemias, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Servente e Vigia Municipal. Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 22 de março pelo site. O valor da taxa é de R$ 30,42. Mais informações no edital.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

A Câmara Municipal de Porto Alegre está com inscrições abertas para processo de seleção que tem a finalidade de contratação de estagiários de diversas áreas pelo período de dois anos, além da formação de cadastro reserva.

Há oportunidades para estudantes do ensino médio (23), Técnico em Eletrônica (3), Administração (3), Arquivologia (3), Jornalismo (1), Jornalismo - Fotografia (1), Relações Públicas (2), Informática (2), Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Técnico em Informática, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Direito, Engenharia Civil e História.



A carga horária para estagiários de nível médio, técnico e superior é de 20 horas semanais e as remunerações ficam entre R$ 674,77 e R$ 850,35. Os turnos de trabalho variam entre manhã e tarde. As inscrições devem ser realizadas até 1º de abril, pelo site da MS Concursos.

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

A Câmara Municipal de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, abriu edital para seleção de cadastro reserva de estágio remunerado em diversas áreas de nível médio e superior. Estão disponíveis oportunidades nas áreas de ensino médio (2); Tecnologia da Informação (1); Ciências Contábeis; Tecnólogo em RH; Direito (1); e Administração. As inscrições vão até as 23h59min do dia 28 de março e devem ser feitas por meio da internet, pelo site do CIEE. Os contratados irão atuar com carga horária de 30h semanais, com bolsa-auxílio de R$ 709,73, para estudantes de ensino médio e de R$ 920,00 para nível superior.

Concursos estaduais:



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

A Universidade Federal de Santa Maria está com dois editais abertos para seleção de professores substitutos, adjuntos e assistentes. As inscrições para as vagas de professor substituto vão até 22 de março. Para concorrer às oportunidades de professor adjunto e assistente, os candidatos devem se inscrever até o dia 23 de março.

Para as vagas de professor substituto, há 2 oportunidades no curso de Engenharia Mecânica. A remuneração varia de R$ 2.236,29 a R$ 3.305,07. As vagas são para os campus de Santa Maria nas áreas de Processos de Fabricação e Controle Numérico. Os interessados devem se inscrever no Departamento Didático de origem das vagas, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Mais informações estão disponíveis no edital.

Também estão disponíveis 6 vagas para os campi de Santa Maria e Palmeira das Missões, nas áreas de Ciências Econômicas, Artes Cênicas, Direito, Documentação, Engenharia Sanitária e Ambiental e Estruturas e Construção Civil. A remuneração vai de R$ 6.586 a R$ 9.570. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 23 de março. O edital também está disponível no site.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está com inscrições abertas para os cargos de professor nos campi de Uruguaiana e Jaguarão. As jornadas serão de 20 ou 40 horas semanais com dedicação exclusiva e a remuneração pode variar entre R$ 2.236,29 e R$ 9.570,41.

Há vagas nas áreas de Ciências da Saúde (1); Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa (1); Anatomia Humana (1); Ciência da Computação ou áreas afins (1) e Engenharias ou áreas afins (1). As inscrições seguem até o dia 6 de abril e devem ser feitas pelo site da instituição.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) abriu edital para contratação temporária de professores em diferentes áreas. As vagas são para atuação nos Departamentos de Ciências Humanas e da Informação, Escola de Engenharia, Escola de Química e Alimentos e Instituto de Ciências Biológicas e, ainda para o Instituto de Letras e Artes. A carga horária será de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61. As inscrições devem ser realizadas na Divisão de Protocolo, situada na Avenida Itália, km 8, campus Carreiro, até 24 de março. Mais informações disponíveis no site da instituição.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para seleção de professores substitutos para o campus de Farroupilha. Há oportunidades para profissionais nas áreas de Letras - Língua Portuguesa, Literatura, Inglês (1) e Letras - Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol (1), com jornada de 40 horas semanais e remuneração que pode chegar a R$ 5.697,61. Os interessados devem se inscrever até 27 de março no setor de Gestão de Pessoas do campus Farroupilha, localizado na Avenida São Vicente, 785, Bairro Cinquentenário, na sala 210 - bloco II. Mais informações podem ser obtidas no edital de seleção.

FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFRGS

A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) abriu edital para contratação de projetista de hardware pleno, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 6.440,73. Os candidatos devem possuir diploma de curso superior em uma das seguintes áreas: Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação e ter realizado, durante pelo menos três anos, atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou possuir grau de mestre. As inscrições devem ser realizadas no Instituto de Informática da UFRGS, situado na Avenida Bento Gonçalves, 9.500, campus do Vale, até 24 de março. A documentação também pode ser entregue por e-mail, encaminhando para projetos@inf.ufrgs.br.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

Até 4 de abril está aberto processo seletivo do concurso público para quatro cidades do Rio Grande do Sul. São mais de 900 vagas em Lajeado, Rio Pardo, São José do Norte, e Tramandaí. Os salários variam de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78. As vagas são para profissionais de saúde, de nível superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições devem ser feitas pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para nível superior, R$ 60 para níveis técnico e médio e R$ 30 para níveis fundamental.

Concursos nacionais:



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) da 1ª Região abriu edital para contratação de profissionais nos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Há oportunidades nos cargos de Assistente Administrativo (5), Fiscal de Fisioterapia (1) e Fiscal de Terapia Ocupacional. A remuneração varia de R$ 1.479,95 e R$ 4.438,35. As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Instituto de Seleção, até 8 de abril. Outras informações podem ser consultadas no edital.