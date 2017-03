Como vai ser o outono e as consequências para a agricultura

Agronegócio 21/03/2017 | 10h46 Atualizada em

O frio dos últimos dias não é indicador das temperaturas para o restante do outono, que começou nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é uma onda de frio passageira.



A estação recém iniciada deverá ser marcada pelo calor e pelas chuvas. Outros períodos de temperaturas baixas devem ocorrer, mas não será uma constante, como foi no ano passado. A previsão não deve preocupar agricultores, que estão, na maioria dos casos, colhendo os grãos da safra de verão.

Citronela é mais uma arma para manter os insetos longe



O outono de 2016 foi extraordinariamente frio, o que não deve se repetir este ano, conforme o coordenador geral da meteorologia do Inmet, Expedito Rebelo:

– Teremos, como sempre, ondas de frio. Mas, na maior parte do tempo, o outono será mais quente do que a média e com um nível de umidade maior, com mais dias de chuva. Isso é reflexo de enchentes que estão acontecendo na costa do Equador e do Peru, que se refletem na maior precipitação no sul do Brasil.

Está difícil escoar a safra pela estrada de Santa Flora



As anomalias registradas na costa do Pacífico devem continuar pelos próximos meses, e os meteorologistas já falam em uma primavera típica de El Niño, com muita chuva no sul do país. Mas, por enquanto, os produtores rurais podem ficar tranquilos, pois a perspectiva do fenômeno climático não altera o manejo durante o outono e o inverno.

– A situação atual para a colheita de grãos na região é muito boa. A umidade maior tem a possibilidade de dificultar a colheita de soja, à medida que houver, e se houver, muitos dias seguidos de chuva. Já o arroz e o milho suportam bem a espera, caso a colheita sofra algum atraso – explica o gerente adjunto da Emater Regional de Santa Maria, Renato Cadó.

Produtores ganham novo prazo para adotar Nota Fiscal Eletrônica



CLIMA AMENO

As temperaturas médias durante o outono devem ficar ao redor dos 18ºC em Santa Maria e região. Durante ondas de frio, as mínimas podem chegar a 5ºC, mas, na maior parte do tempo, ficarão entre 13ºC e 18ºC. Já as máximas deverão ficar entre 18ºC e 20ºC, podendo chegar a 26ºC.

Chuva e estradas ruins trazem prejuízo à colheita do arroz



Expedito Rebelo alerta, também, para a formação de nevoeiros, comuns para a estação. Entre a madrugada e o começo da manhã, os motoristas deverão ter cuidado ao trafegar em meio à neblina.