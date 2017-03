Coluna vai tratar sobre política local no Diário de Santa Maria

Política 03/03/2017 | 14h01 Atualizada em

O Diário de Santa Maria ganha mais um espaço de opinião na edição deste fim de semana, com a chegada do jornalista. É a estreia da terceira coluna desde 1º de fevereiro, quando os jornalistas Armando Burd e Pedro Pavan começaram a trazer às páginas do jornal, respectivamente, assuntos ligados ao noticiário político estadual e brasileiro e ao esporte de Santa Maria e da região nas mais diferentes modalidades.

Claudemir Pereira, que terá sua coluna diária com foco na política local, foi editor-chefe do Jornal A Razão até setembro de 2003, veículo ao qual manteve uma coluna diária, até 31 de janeiro, abordando temas políticos, principalmente, e econômicos.

Formado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ele também é diretor e editor do site www.claudemirpereira.com.br, comentarista político da rádio Antena 1 Santa Maria, veículo em que também é o âncora do programa diário Sala de Debate. Atualmente, é também o responsável pela assessoria de comunicação do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo.

– O foco da coluna será política, mas, obviamente, a política oferece informações correlatas – diz Claudemir.