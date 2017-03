Colheita da soja começa com projeção de uma súper safra

Tupanciretã 24/03/2017 | 11h01 Atualizada em

O Rio Grande do Sul abriu oficialmente hoje, às 10h, a colheita da soja, durante evento na Agropecuária Richter, no interior de Tupanciretã, com a presença do governador José Ivo Sartori.



As projeções de safra recorde estão se confirmando a cada colheitadeira que deixa a lavoura ou carregamento que chega às cooperativas. Após meses de clima excelente, produtores têm só mais um desejo: que o preço de venda não mantenha a trajetória de queda em que se encontra.

Mesmo assim, não há do que se queixar, na opinião de agricultores como Clemor Grazotto, de Silveira Martins. Ele cultiva soja há mais de duas décadas. Ele começou a colher os 40 hectares cultivados há cerca de 15 dias. E, para conseguir dar conta do trabalho, conta com a ajuda do filho, Luca, 35 anos, que é responsável por dirigir a colheitadeira adquirida há pouco tempo pela família, a fim de modernizar a produção.

– Se o clima ajuda a gente, a colheita é boa. Neste ano, está bom. Nos últimos anos, não dá para se queixar – diz Grazzoto

Ele vende a produção para a Cooperativa Agrícola Mista de Nova Palma (Camnpal), e os R$ 63 pagos por saca não causam insatisfação, já que a produção foi maior do que em anos anteriores. Na região, a média de preços está em R$ 61,96, conforme a Emater Regional de Santa Maria. Por conta desse valor, muitos produtores devem aguardar um pouco mais para comercializar o produto.

Poucos sojicultores venderam o grão no mercado futuro com um preço razoável. Quem deixou para começar a colher vê o valor cair gradativamente, já que no mercado internacional a soja é abundante, após uma grande safra nos Estados Unidos. Conforme estimativas da Safras & Mercados, até fevereiro apenas 24% da produção havia sido vendida no Brasil. Em 2016, no mesmo período, eram 40%.

– 2016 foi um ano atípico, o dólar custava R$ 4,06 em janeiro, o que animou os produtores. Em junho, a saca de soja atingiu o preço máximo: R$ 85. Então, comparativamente, neste ano o preço está baixo, o que deve fazer com que o produtor armazene o grão por mais tempo, para ir vendendo ao longo do ano. Até maio, 30% devem estar comercializados, já que o agricultor tem contas a pagar – explica Talita Kegler, líder do setor comercial da Cooperativa Agrícola de Júlio de Castilhos (Cotrijuc).

Previsões difíceis



Até quem segue de perto o comportamento do mercado internacional só pode fazer previsões até certo ponto. Para os próximos 30 dias, a expectativa é que o preço siga caindo. Para adiante, especulações apontam para um clima desfavorável nos EUA, onde ocorre o plantio da próxima safra, o que poderia elevar os preços do grão em junho, mas não há nada certo.

FALTA ESPAÇO PARA GUARDAR A SOJA



A Cotrijuc, que recebe soja de sete municípios e armazena o grão em mais de 30 unidades (entre locais próprios, alugados e conveniados), contabiliza até agora 500 mil sacas recebidas, o que corresponde a 6% da meta de 8 milhões de sacas – o equivalente a 480 mil toneladas. A capacidade de armazenagem e a logística de escoamento são os principais desafios do produtor. Conforme Talita, o Estado tem só 50% dos silos necessários para guardar o grão.

Silos bag (bolsas) são a alternativa encontrada por alguns sojicultores para manter o grão na propriedade por mais um tempo. Deficiências na rede ferroviária e o alto preço cobrado acabam fazendo com que os caminhões sejam a única alternativa. Com isso, o caos nas estradas e na chegada ao porto de Rio Grande é quase certo.

As chuvas regulares durante a fase de enchimento de grão, no fim do verão, foram cruciais para que a safra seja positiva para o produtor, de acordo com o assistente regional de culturas da Emater, Luiz Antonio Rocha Barcellos. Quem ainda não colheu tem só de cuidar com os riscos das últimas doenças, como ferrugem asiática e a ocorrência de percevejos. A previsão de um outono

chuvoso não chega a preocupar, desde que não se repitam muitos dias úmidos:

– Não pode chover demais, para não prejudicar a entrada das máquinas nas lavouras – diz.