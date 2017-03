Clube de Santa Maria suspende venda de novos títulos

Economia e lazer 15/03/2017 | 09h44 Atualizada em

O Clube Recreativo Dores anunciou que está suspensa, por tempo indeterminado, a venda de novos títulos. O motivo: depois de ter construído o Dores Praia Park, por meio de um projeto de venda de títulos para não onerar os antigos sócios, o clube passou de 10 mil associados, em 2010, para 14 mil associados pagantes agora, atingindo o chamado ponto de equilíbrio de seu quadro social.

Esse é o limite de associados que o clube pretende ter, até para não inchar o quadro social, afirmou o administrador do clube, Carlos Londero. Em setembro deste ano, o Dores fará uma nova avaliação para decidir se retomará ou não a venda de novos títulos.

O preço do título também sofreu reajuste, passando de R$ 5 mil para R$ 8 mil, que é o valor que será cobrado se a venda de novos títulos for retomada.

Enquanto isso, a única forma de entrar para o clube é comprar um título de algum associado – no site do Dores, há uma lista de interessados em vender. Nesse caso, além de pagar o valor pedido pelo sócio, é preciso pagar a taxa de transferência, que custa 20% do valor do título – ou seja, subiu de R$ 1 mil para R$ 1,6 mil agora.