Chuva e estradas ruins trazem prejuízo à colheita do arroz 

Santa Maria 14/03/2017 | 09h40 Atualizada em

As temperaturas baixas e a chuva em excesso no encerramento da safra de arroz é um sinal de incerteza para o produtor que ainda não colheu. Em Santa Maria, a colheita mal começou e as lavouras alagadas, quando deveriam estar secas, podem produzir menos do que estava previsto. Porém, a preocupação de produtores de localidades como Arroio do Só, Pains e Santa Flora reside nas estradas de acesso às propriedades.



ARROIO DO SÓ

Desde sábado, o agricultor Manoel Xavier tem de fazer um trajeto mais longo e acidentado para chegar à lavoura de arroz em Arroio do Só, já que a estrada geral do distrito e a via de acesso à propriedade, na localidade de Tronqueiras, estão interrompidas pela enchente.

– O problema está da porteira para fora da propriedade. O mais complicado hoje são as estradas, que estão sem condições. E vai piorar, porque em 15 dias começa a colheita da soja, com muito mais produtores necessitando passar por lá com caminhões – explica o produtor.

Aplicativo ajuda agricultores no aluguel de máquinas agrícolas



A preocupação com a situação das estradas dos distritos é compartilhada com o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto. A equipe tem redirecionado recursos que seriam destinados a programas e eventos, como o Pátio Rural, para a manutenção das estradas. Embora esteja trabalhando em três frentes, Menna Barreto não é otimista quanto ao resultado dos trabalhos:

– O produtor está angustiado, e nós também. Vamos nos empenhar em dar trafegabilidade aos acessos, mas temos consciência de que o trabalho não ficará completo. Sabemos que todas as estradas do interior estão com problemas, mas vamos focar o trabalho nas regiões com maior produção agrícola.

Curso na UFSM ensina o cultivo de nozes a produtores rurais



SANTA FLORA

Assim, o distrito de Santa Flora, com a maior área de cultivo no município, terá três frentes de trabalho, com uma equipe da prefeitura, uma terceirizada pelo município e uma terceira, do Daer, na ERS-505. Em Arroio do Só e Pains, as estradas receberão manutenção da segunda equipe contratada pela secretaria.

– O objetivo é possibilitar o escoamento da safra, que tem expectativa de grande produção. Mas o tempo dificulta bastante, hoje mesmo, não temos como trabalhar por causa da umidade – acrescenta Menna Barreto.

Safra recorde de soja deve injetar R$ 2,9 bilhões na Região Central



A SAFRA

Em Santa Maria, o plantio se deu após o período preferencial para cerca de 60% dos produtores. Isso porque muitos produtores tiveram de adiar o plantio por conta das chuvas do mês de outubro do ano passado. E quem se adiantou, como Xavier, teve a produtividade afetada em cerca de 20% em função das enchentes do início da safra.



Semeando após 15 de novembro, o agricultor fica exposto à possibilidade de enfrentar as temperaturas mais baixas do fim do verão com o arroz em fases críticas, como a floração e o enchimento de grão. É nessa última etapa que se encontra a maioria das lavouras da região do núcleo local do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Projeto da UFSM ajuda agricultores a sair da informalidade



De acordo com o técnico Roger Almada Pereira, o frio contínuo durante alguns dias pode fazer com que a espiga de arroz fique falhada, causando queda na produtividade. Já as chuvas geram atraso na colheita, quando o arroz já está pronto.

– A grande amplitude térmica durante o dia, com o amanhecer frio e a tarde quente, associada à variação na umidade também podem gerar quebra no grão. Apenas quando a colheita for encerrada é que será possível calcular eventuais prejuízos – afirma Pereira.