Câmara de Vereadores de Santa Maria convoca cinco aprovados em concurso 

31/03/2017 | 15h30

Na próxima semana, a Câmara de Vereadores de Santa Maria deve convocar cinco aprovados no concurso do Legislativo, ocorrido no ano passado. Os cargos são para os concorrentes de nível superior, com carga horária de 40 horas semanais.

De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara, serão chamados os aprovados nos cargos de arquivologia, jornalista, assessor técnico legislativo, agente administrativo e analista jurídico. Os salários para os cargos variam entre R$ 1,3 mil e R$ 4 mil.

A previsão é que o edital seja publicado na próxima semana, no site da Câmara. Após a publicação, será iniciada a etapa de apresentação de documentos. O concurso ofertou 20 vagas para cargos dos ensinos Médio e Superior. No ano passado, foram chamados 10 aprovados.