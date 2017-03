Caixa Federal abre mais cedo em Santa Maria para retirada do FGTS

Economia 09/03/2017 | 09h15 Atualizada em

A Caixa Econômica Federal terá horário de atendimento ampliado na sexta, na segunda e na terça-feira, abrindo duas horas mais cedo, e também funcionará no sábado, das 9h às 15h, para pagar o FGTS das contas inativas. O horário estendido será em todas as agências, exceto no sábado, em que só abrirá em Santa Maria a Caixa do Calçadão. O período de saque dos valores começa nesta sexta-feira, em todo o país, mas só para as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro.

Pela Mp 763, que autorizou a iniciativa, tem direto a retirar o saldo das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Segundo a Caixa, a medida abrange 49,6 milhões de contas, com saldo de R$ 43,6 bilhões. Dos nascidos em janeiro e fevereiro, são 4,8 milhões de pessoas.

A Caixa avisa que o trabalhador titular de conta poupança do banco terá os valores creditados nessa conta de forma automática. Aquele trabalhador que não quiser o crédito automático deverá se manifestar no prazo mínimo de 10 dias de antecedência da data do saque correspondente ao seu aniversário em um dos canais de atendimento da Caixa.

A direção da Caixa informou que não é necessário madrugar na frente das agências, pois serão 21 dias para pagar o FGTS.

A Caixa informa que, nos últimos dias, muitos trabalhadores notaram que a conta inativa do FGTS, que tinha valores depositados, apareceu zerado. O banco esclarece que o trabalhador não deve se preocupar, pois a Caixa precisou retirar o dinheiro da conta do FGTS justamente para deixar o valor disponível para o saque. É por esse motivo que as contas apareceram zeradas.

10/03 – Só para nascidos em janeiro e fevereiro

10/04 – Nascidos em março, abril e maio

12/05 – Nascidos em junho, julho e agosto

16/06 – Nascidos em setembro, outubro e novembro

14/07 – Nascidos em dezembro

Onde sacar



Caixas eletrônicos da Caixa – Para FGTS inativos com valores até R$ 1,5 mil. É preciso ter em mãos a senha do Cartão Cidadão. Para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, é preciso ter Cartão Cidadão e senha



Lotéricas e correspondentes Caixa Aqui – Pode sacar valores até R$ 3 mil. Levar documento de identidade, Cartão Cidadão e senha



Agências da Caixa – Saques e transferências para valores acima de R$ 3 mil, só no caixa do banco. Para valores acima de R$ 10 mil, levar carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo trabalhista até 31/12/2015.



Para quem tiver conta poupança individual na Caixa, o crédito é automático na poupança, conforme o calendário de pagamento.



Para quem tem conta corrente na Caixa, podem optar receber na conta, ligando para o 0800 726 2017



Como transferir na caixa



Segundo a Caixa, o dinheiro de todas as contas de FGTS inativo pode ser transferido para outro banco, sem pagar taxa de transferência de TED. Já na lotérica, não faz esse tipo de transferência



Quem for sábado na Caixa não conseguirá fazer a transferência TED, pois os outros bancos estarão fechados. No sábado, será possível fazer só transferência do tipo DOC, mas somente para valores de até R$ 4.999, que é o limite do DOC. Quem fizer isso sábado, receberá o valor na conta em outro banco só na terça. Por isso, se tiver valor acima de R$ 5 mil, é melhor não ir sábado na Caixa, mas em dia útil, em que é possível fazer TED