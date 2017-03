Azul promete passagem mais barata a quem voar sem bagagem

Aviação 09/03/2017 | 17h41 Atualizada em

Quem comprar passagens pela Azul Linhas Aéreas, a partir da próxima terça-feira, inclusive no voo de Santa Maria a Porto Alegre, passará a ter um novo sistema de tarifas envolvendo bagagens.

Os passageiros que forem viajar com malas continuarão comprando a passagem normal, com direito a levar bagagem de até 23 quilos – essa categoria vai se chamar MaisAzul. Já quem optar por viajar sem mala poderá comprar outro tipo de passagem, sem bagagem, em que a Azul promete oferecer desconto no valor da tarifa. Nessa modalidade, cuja categoria se chamará Azul, se o cliente mudar de ideia, poderá incluir os 23 kg de bagagem, a qualquer momento, pagando R$ 30. Caso o passageiro ultrapasse essa cota de 23 kg, será mantida a atual cobrança por quilo excedente.

Mas haverá uma vantagem para passageiros frequentes da companhia. Para voos no Brasil, clientes das categorias Diamante e Safira que compram a tarifa Azul pagarão menos e ainda terão direito a despachar uma bagagem de 23kg de graça.



Outras mudanças

A Azul diz que já se adequou às demais mudanças da Anac, como reembolso por desistência em até 24 horas após a compra da passagem, não cancelamento do trecho de volta em caso não comparecimento ou aviso do cliente sobre a não utilização do trecho de ida, e correções na grafia de nomes sem custos pelo Azulcenter (central de atendimento da Azul).