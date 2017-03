Auditora fiscal critica: déficit no INSS só existe devido a distorções do governo

Reforma da Previdência 17/03/2017 | 11h01 Atualizada em

O "rombo" da Previdência Social, que está sendo usado para justificar o projeto de Reforma do governo federal, tem contestações vindas de auditores fiscais, mas que acabam ganhando pouco espaço da imprensa e nos debates.



O tema é complexo, mas na visão da auditora fiscal aposentada e integrante da Associação Gaúcha dos Auditores Federais da Receita (Agafisp), Liege Souza, o déficit da Previdência só existe devido a distorções do governo que, só nos últimos dois anos, retirou da Seguridade Social cerca de R$ 63 bilhões.

Isso é possível por meio da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite o uso de até 30% das verbas vinculadas para outras finalidades. As afirmações foram feitas na quinta, em debate promovido pela Sedufsm.

Para Liege, se não houvesse esse saque, a Previdência teria sobra de dinheiro, com superávit. O problema é que essas verbas da Previdência e de outras áreas acabam sendo usadas para pagar os juros da dívida pública.Só em 2015, por exemplo, a receita da Seguridade chegou a R$ 691,9 bilhões, enquanto os gastos sociais ficaram em R$ 684,8 bilhões, o que daria uma sobra de R$ 7,1 bilhões.

O problema é que, devido à retirada de R$ 63,8 bilhões da Previdência para usar em outros setores, a conta acaba fechando no negativo. Para Liege, o déficit é fabricado.

Ainda de acordo com a auditora fiscal aposentada, outros fatores ajudam a agravar o rombo da Previdência, como a grande dívida das empresas com o INSS. Liege alega que faltam auditores para fiscalizar as empresas que não pagam a Previdência, e que isso se agravou porque os auditores do INSS foram unificados com a Receita Federal, mas o foco ficou mais na fiscalização de devedores de impostos. Outro problema é que as dívidas prescrevem em tempo curto.

Já para Luciana Rambo, advogada do Wagner Advogados, esse discurso do déficit da Previdência é usado para retirar direitos dos trabalhadores, como ocorreu nas reformas de FHC e de Lula, em 2003.

Para aumentar a arrecadação da Seguridade Social e evitar uma reforma tão drástica, a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal (Anfip) defende que sejam revistas as desonerações das contribuições previdenciárias, a revisão das isenções, o fim da DRU nas receitas previdenciárias, a revisão de injustiças nas concessões de filantropia, maior fiscalização da Previdência, com mais fiscais, e a destinação à Seguridade das receitas referentes a bingos e jogos de azar.