ATU pede reajuste da tarifa de ônibus à prefeitura de Santa Maria

A Associação dos Transportadores Urbanos (ATU), que reúne as empresas de transporte coletivo de Santa Maria, pediu oficialmente nesta terça-feira o reajuste da tarifa de ônibus. O ofício foi protocolado nesta manhã na prefeitura, pedindo que a Secretaria de Mobilidade faça o novo cálculo atualizado do preço da passagem, que hoje está em R$ 3,30. Desde janeiro a ATU estudava pedir o reajuste, o que ocorreu agora. Mas a entidade empresarial não sugere percentual de reposição.

A ATU alega que "além dos custos, salários, encargos fiscais e tributários a redução do número de usuários pagantes em função das gratuidades e integração com custo zero na utilização da segunda viagem pesará significativamente nos cálculos a serem realizados." A entidade também diz que "enquanto não houver uma fonte de custeio, desoneração, subsídios ao sistema por parte do Governo Federal, a atualização dos custos torna-se obrigatória. Ressaltamos , também, que estamos num período de reajuste de salários de toda a categoria dos trabalhadores do setor".

A entidade também alega que a legislação federal disciplina a matéria, determinando a realização dos cálculos para manter, obrigatoriamente, o equilíbrio econômico-financeiro das empresas.

A prefeitura já está coletando os dados para fazer o cálculo da tarifa, mas não havia dado prazo para concluir o levantamento, que será apreciado pelo Conselho Municipal de Transportes.