Apesar de só a construção civil ter registrado saldo positivo na geração de empregos em janeiro, em Santa Maria, alguns cargos se destacaram. Auxiliar de escritório, que havia tido saldo negativo de -32 postos em todo 2016, agora voltou a contratar, gerando 33 empregos. Os dados são referentes a empregos com carteira assinada e são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.



Já carregador foi o cargo que teve mais cortes em janeiro (veja abaixo).