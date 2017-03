As duas possibilidades de recuperação a principal ligação de Santa Maria com a Capital

Trânsito 13/03/2017 | 10h45 Atualizada em

A principal ligação entre Santa Maria e a Capital, a RSC-287, sofre as longas filas devido à obra da ponte em Candelária, mas não há previsão de duplicação. O que há são duas possibilidades para recuperação da estrada, mas nenhuma delas ainda começou.

A primeira é a do Projeto Crema, em que estão previstos R$ 153 milhões para recuperação da RSC-287, de Santa Maria a Paraíso do Sul, além de outras estradas. Por enquanto, as construtoras ainda não começaram os trabalhos mais pesados (como retirada da base com problemas para colocação de novo asfalto) porque ainda falta fazer adequações no projeto inicial do Daer. A promessa do Daer era que a recuperação começaria no início deste ano.

Por enquanto, as empresas estão fazendo tapa-buracos e a roçada maior, de até cinco metros do acostamento, que inclui o corte de árvores e da vegetação rasteira, que prejudica a visibilidade. Isso já vai garantir mais segurança ao trânsito, permitindo aos motoristas uma visão melhor em curvas, além de reduzir o risco de bater em árvores no acostamento.

Na sexta, o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, voltou a falar no que seria a segunda possibilidade: a concessão das rodovias estaduais, que deve incluir uma praça de pedágio entre Santa Maria e Paraíso do Sul, mas ainda não há data para isso.

À Rádio Gaúcha, Westphalen disse que, neste 2º semestre, recém devem ser feitas as audiências públicas para debater com a população a implantação dos pedágios. Ele alega que a demora é para definir bem o modelo de concessão e evitar problemas futuros.



O secretário admitiu que é ruim o estado do asfalto no trecho pedagiado da EGR, entre Paraíso do Sul e Venâncio Aires, e disse que o estrago é provocado por falhas na base da rodovia. Ele diz que o conserto custaria R$ 100 milhões e que tenta financiamento para fazer a obra.