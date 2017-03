Após deixar prefeitura, Farret dedica parte do tempo aos pacientes 

Santa Maria 18/03/2017 | 12h15 Atualizada em

Ex-vice-prefeito e prefeito nos últimos três meses do governo de Cezar Schirmer, ele trabalha às segundas, quartas e sextas no seu consultório e uma manhã atende voluntariamente no Asilo Vila Itagiba Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Acomodado em uma das poltronas da sala de espera do seu consultório de dermatologia, o ex-prefeito José Farret, 75 anos, está com uma fisionomia descansada, apesar de ter começado a atender aos pacientes, às 7h, e já se encaminhar para o final da manhã de sexta-feira.

– Agora, estou descansando depois de oito anos – disse Dr. Farret, como é conhecido na cidade, sobre o cargo de vice-prefeito nas duas administrações de Cezar Schirmer (PMDB), e de prefeito, nos últimos três meses de 2016.

Farret, além do trabalho às segundas, às quartas e às sextas-feiras pela manhã, dedica as manhãs de quintas-feiras para atender voluntariamente aos idosos do Asilo Vila Itagiba. Já o escritório político, o ex-prefeito só abre aos sábados.

Inelegível por oito anos devido à condenação por estelionato, Farret não pode concorrer, por exemplo, nas eleições de 2018.

Político está inelegível

A inelegibilidade é consequência de uma condenação na Justiça Federal pelo fato de ter assinado atestados médicos que permitiram que uma terceira pessoa fosse até a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da cidade e recebesse como procuradora de uma beneficiária já falecida. A condenação foi substituída por multa e prestação de serviços à comunidade, cumprida, justamente, no Vila Itagiba por mais de um ano.

– Confiei e errei, reconheço! Mas acho que a pena foi muito dura. Eu não acredito que a crise da Previdência fosse eu o culpado. Nesse país, teve gente que fez mil vezes pior e, com raras exceções, não foi julgada e condenada – argumentou ele, sobre o episódio que o deixou inelegível até 7 de maio de 2023.

Duas vezes prefeito e deputado estadual, Farret está sem partido. Pediu, no ano passado, a desfiliação do PP em ¿caráter irrevogável¿ por discordar da posição da sigla em que militou por décadas, que decidiu apoiar o hoje prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) e não Fabiano Pereira (PSB) como ele desejava. Do PP local, o político disse que não guarda ressentimento. Já em relação ao comando estadual, há uma ponta de mágoa sobre a condenação da Justiça Federal:

– O diretório regional nem sequer me deu uma palavra de conforto. Sou um político do baixo clero.

Prioridade para as finanças

Nos últimos três meses do governo Schirmer, Farret assumiu o comando da cidade depois que o titular renunciou ao cargo para virar secretário estadual da Segurança Pública. No curto período em que administrou Santa Maria, o político disse que priorizou as finanças para garantir os salários e o 13º dos servidores e o pagamento dos fornecedores, além de dar continuidade a obras, como pavimentação de ruas.

Como gestor, Farret admite que a tragédia na Boate Kiss, no início da segunda administração de Schirmer, prejudicou o trabalho, e a prefeitura, ¿como outros segmentos da cidade, parou por certo período.¿

– Mas na primeira foi feito muita coisa, muito superior a outras administrações – acrescentou Farret, que se tornou amigo de Schirmer, a partir da convivência nos oito anos de administração e com quem fala toda semana, além de receber visitas do hoje secretário da Segurança Pública.

Farret diz que condenação pela Justiça Federal por assinatura de atestados foi pena muita dura Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Denúncia na Câmara

No período em que comandou Santa Maria como prefeito, Farret enfrentou uma Comissão Processante na Câmara de Vereadores que apurou uma denúncia de improbidade administrativa, sob alegação que ele teria usado cargos de confiança da prefeitura em seu consultório médico em horário de trabalho no Executivo. A comissão avaliou que não havia provas suficientes sobre o fato que justificasse a perda do mandato.

– Os vereadores me absolveram por unanimidade, só lamento que quem denunciou não disse a verdade – comentou o ex-prefeito, sobre o cidadão que protocolou a denúncia no Legislativo.

Dezoito quilos mais magro em um ano, cinco deles reduzidos depois que deixou a prefeitura, Farret disse que acompanha o governo Pozzobom pela imprensa e desconversa sobre o convite de partidos e o futuro político.

– Sempre tem de ouvir as aspirações populares – frisou o experiente político.

E o que elas dizem?

– Estão me desejando que eu descanse um pouco.

Mas, ao mesmo tempo, Farret não descuida dos eleitores. Faz visitas, inclusive nos distritos.

– Vou agradecer aos eleitores pelo apoio nos oito anos – apressa-se em explicar sobre as visitas, que intercala com caminhadas.