Aplicativo ajuda agricultores no aluguel de máquinas agrícolas 

13/03/2017

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) estima colheita de 215 milhões de toneladas de grãos para este ano, podendo gerar mais de R$ 200 bilhões em receita, ou seja, quase 14% a mais que em 2016. Apesar da projeção otimista, ainda existe um cenário desafiador relacionado à aquisição de máquinas agrícolas, com restrições das linhas de crédito para financiamento.



Segundo a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o setor tem sentido os efeitos da crise: no ano passado houve o pior desempenho em faturamento líquido para vendedores de equipamentos desde 1999 (queda de 24,3% em relação a 2015). E mesmo diante de uma retomada da economia, as vendas devem crescer pouco.

– Existe dificuldade na aquisição de máquinas e contratação de mão de obra, então pensamos em uma solução que pudesse auxiliar a minimizar os problemas e, com isso, contribuir no ganho do produtor. A resposta estava na economia compartilhada, o pilar de atuação da Agrishare – conta Antonio Melillo, um dos sócios da startup.

A Agrishare facilita o compartilhamento de máquinas e insumos entre produtores rurais e agronegócio.

Rodrigo Souza, 40 anos, é agricultor em Santa Maria e estava com uma colheitadeira para a safra de soja parada na propriedade rural da qual é dono. Por essa razão, resolveu anunciar a máquina no Agrishare.

– Equipamento sem uso, mas funcionando. Foi uma forma de ganhar mais dinheiro nessa época do ano – conta.

Como funciona

Para usar o aplicativo, é necessário se cadastrar no site. Após, o agricultor faz a busca do tipo de maquinário que procura. A ferramenta apresenta os resultados dos ofertantes – que também se cadastraram – por ordem de localização (da mais próxima a mais distante). Depois que o agricultor faz a escolha, a equipe da Agrishare entra em contato com o proprietário do equipamento para explicar o tipo de demanda. Após, os produtores negociam diretamente os valores do negócio (transporte da máquina, necessidade de operador e o custo do uso da máquina em si).

Quando o negócio é concluído, a Agrishare cobra uma taxa de R$ 10 por máquina e por hectare do ofertante para serviços de colheita. R$ 6 mil é o máximo que a empresa vai cobrar. Ela ainda fica responsável por assegurar que o acertado entre os produtores será cumprido.

Não há custo para uso da plataforma: tanto para quem precisa de máquinas quanto para quem oferece o equipamento.

– A economia compartilhada, ou colaborativa, é uma forma de todos terem a possibilidade de aumentar o faturamento e encontrar possibilidades de conquistar resultados melhores gastando menos – relata o sócio Paulo Cesar Corigliano.