Alta de impostos para empresas de Santa Maria vai chegar ao consumidor final

Na fábrica de roupas esportivas Práxis, preocupação é com aumento de custo na produção e também nas vendas no varejo

Os custos para manter a empresa vão aumentar a partir de julho no país. Em 52 setores da indústria, do comércio e dos serviços, a contribuição previdenciária paga pelos empreendedores deixará de ter a desoneração que havia ganhado em 2011. Na prática, a tributação voltará a ser calculada em 20% da folha de pagamento, e não mais sobre o faturamento da empresa, com percentuais de até 4,5%. A medida é impopular e deve ter efeitos imediatos nas contratações. Porém, a longo prazo, a projeção é que o clima fique mais otimista na economia.

Para o presidente do Sindicato das Empresas Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santa Maria (Simmmae), Julio Kirchhof, ainda é difícil de prever o impacto dessa medida na indústria. Porém, é certo que as contratações, retomadas apenas recentemente, possam andar mais devagar:

– As empresas estão recém começando um movimento de recuperação, principalmente as ligadas ao agronegócio. Há poucos meses pararam de demitir e estão começando a contratar. É provável que o empresário vai repensar cada contratação, por conta desse custo extra. A economia não está crescendo, e vá crescer menos ainda – afirma.

Do lado dos trabalhadores, a perspectiva também é negativa. O comércio, o 2º maior empregador local, também está entre os setores afetados pela medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

– Nenhuma dessas medidas recentes favorece os trabalhadores. O rombo de R$ 58 bilhões não vai ser com o fim da desoneração que vai resolver – opina Rogério Reis, presidente do Sindicato dos Comerciários de Santa Maria.

O setor de confecções também está entre os afetados. Para o empresário Celso Lago, proprietário da Práxis, toda a cadeia do vestuário perderá competitividade, pois pagarão mais tributos os empresários da indústria têxtil (fabricação de tecidos), do beneficiamento (confecções) e também do comércio varejista:



– Com a recessão, tivemos de cortar custos em todos os lados. O empreendedor quer crescer, empregar mais pessoas, mas não consegue, está cada vez mais difícil trabalhar. E mesmo com tantos impostos, não há um retorno ao empreendedor.

Segundo o economista Anderson Denardin, coordenador do curso de Economia da UFSM, num primeiro momento, o retorno dos tributos deve impactar no preço dos produtos ao consumidor, já que os setores industrial e comercial devem repassar os custos. Porém, a médio e longo prazos, a tendência é que o ambiente de negócios melhore no país, para investidores nacionais e internacionais:

– O governo está demonstrando comprometimento com o ajuste fiscal, com o equilíbrio das suas contas. E esse é, atualmente, o ponto mais frágil da nossa economia. O ajuste também abre espaço para a redução dos juros mais rapidamente. Com a taxa de juros menor, a recuperação da economia tende a se acelerar, também, já que o gasto do governo com a dívida cai e o empreendedor encontra taxas menores para financiar investimentos.