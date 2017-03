À frente da Secretaria de Segurança, Schirmer diz que Estado pode voltar a pagar em dia ainda neste ano

Entrevista 20/03/2017 | 08h49 Atualizada em

Assim como o governador José Ivo Sartori (PMDB), o ex-prefeito de Santa Maria e atual secretário da Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer (PMDB), está amargando um grande desgaste político devido à crise na segurança. Mesmo assim, ele alega que vem tomando medidas que terão resultado a curto, médio e longo prazos, mas afirmou que não se muda essa difícil realidade em pouco tempo.

Há seis meses no cargo, Schirmer falou ao Diário também sobre a crise nas contas públicas e o próprio desgaste do governador. Também acredita que existe uma luz no fim do túnel para acabar com o grave parcelamento dos salários dos servidores. Se tudo correr bem, Schirmer projeta que o Estado terá condições de voltar a pagar em dia ainda este ano. Para o secretário, o serviço público está passando por uma grande e traumática transformação.

– O poder público, graças a Deus, faliu. Não é o Rio Grande do Sul. Aquele Estado perdulário, gastador, corrupto, com desperdício, que não tem de apresentar resultado para a população, acabou. Graças a Deus. Quem mais cedo perceber isso, e aí eu faço justiça ao Sartori, que teve coragem de começar a fazer quando ninguém falava nisso. Quem mais cedo perceber e mais cedo tomar medidas, mais forte sairá e mais rápido. Então, se nós conseguirmos, e isso tem um custo político brutal, será um avanço – afirmou.

Confira outros trechos da entrevista, concedida por Schirmer no início de março:

Diário – Como o senhor encara esse grande desgaste do governador José Ivo Sartori?

Schirmer – O poder público em todos os níveis faliu. Não deve existir mais na União, nos Estados e nos municípios. Se isso for verdade, sanear as finanças e construir um novo Estado, ágil e eficiente, com resultados, quem mais rapidamente tomar medidas mais rápido sairá à frente. É isso o que o governador Sartori está fazendo. Talvez tenha um pecado, que ele não conseguiu mostrar para a população esta visão diferenciada, mas agora estão reconhecendo, pois as medidas que ele está fazendo estão exigindo para Minas, Rio e todo o Brasil. Então, um bom governante não governa para o seu governo, mas governa para a história. Daqui a 30 anos, aí sim vamos poder avaliar com justiça o governador Sartori. Como o Britto, vão avaliar daqui a alguns anos, como o Brizola, já avaliam, que foi um bom governador. Na época, era ruim. Então, ele tem de fazer o que precisa ser feito. O que nós lamentamos é ter de atrasar salário, pois isso é um desastre. É ruim para mim na segurança, para o governo, para o servidor, mas são as circunstâncias.

Diário – E quando devem acabar os parcelamentos de salários?

Schirmer – Se nós conseguirmos renegociar a dívida, se as medidas que estamos lançando forem aprovadas e a economia retomar, acho que ainda este ano se pode voltar a pagar em dia. A soja vai dar bem e a economia deve retomar no segundo semestre.

Diário – O senhor pretende concorrer a algum cargo em 2018?

Schirmer – Nem pensar.