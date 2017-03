10 profissões que mais empregaram em Santa Maria em fevereiro

Empregos 20/03/2017 | 10h15 Atualizada em

Das 156 novas vagas de empregos criadas em fevereiro em Santa Maria, chama a atenção que um terço delas foi do cargo auxiliar de escritório, que gerou 55 novos empregos. Das 10 profissões que mais criaram novas vagas, boa parte é no setor de supermercados, talvez impulsionado pela abertura do Beltrame.



Mas, infelizmente, o cargo de vendedor do comércio varejista segue em queda, com o corte de mais 23 vagas em fevereiro. No acumulado de janeiro e fevereiro, a geração de empregos em Santa Maria ficou em 205 novas vagas criadas.

Vamos torcer para que não seja uma reação isolada e passageira e que, nos próximos meses, esse resultado positivo se repita.

Novas vagas abertas

_ Auxiliar de escritório: 55 vagas

_ Repositor de mercadorias: 27 vagas

_ Alimentador de linha de produção: 26 vagas

_ Atendente de loja e mercados: 23

_ Atendente de lanchonete: 19

_ Garçom: 18

_ Professor de nível superior na Educação Infantil: 16

_ Armazenista: 15

_ Motorista de caminhão: 11

_ Jornalista: 11

Vagas cortadas

_ Vendedor de comércio varejista: -23

_ Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas: -22

_ Assistente administrativo: -18

_ Pedreiro: -12

_ Vigilante: -12