VÍDEO: Tecnoparque aposta em empreendedores e suas invenções tecnológicas

Com 14 empresas em funcionamento, atualmente, a direção do Santa Maria Tecnoparque pretende ampliar este número, e em breve. Na última quarta-feira, o Diário esteve no parque tecnológico e constatou que o parque é muito mais do que uma indústria. Veja, abaixo, o vídeo:



As empresas, em média, têm mais de 80 clientes, a maior parte deles é de fora de Santa Maria e, inclusive, de fora do Estado, e quem dá conta da demanda deles são equipes que vão de dois até oito profissionais. Há casos de empresas que foram aceleradas por gigantes, como Google e Microsoft, que chegaram a colocar R$ 100 mil nos empreendimentos.

O mérito de um parque tecnológico, no entendimento da direção, é reter talentos. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) já chegou a exportar, por ano, 8 mil graduados para outras cidades.

– É um problema de cultura. Acredita-se que criar algo seu, ser empreendedor, é algo que está completamente fora do alcance. Então opta-se por ir trabalhar para alguma grande empresa ou seguir a carreira acadêmica, com mestrado e doutorado. Ser professor. Quando seria possível seguir um caminho diferente. Eu acredito que o que nós fazemos aqui mostra que é possível – diz Tiago Sanchotene, diretor do parque e proprietário de uma das empresas instaladas.

Manter profissionais capacitados produzindo na cidade pode chamar a atenção de empresas de fora, que podem despertar interesse em vir para a cidade, e assim gerar um número expressivo de empregos.

