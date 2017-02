Veículos 01/02/2017 | 20h55 Atualizada em

As vendas de carros novos começaram 2017 com queda de 6% em Santa Maria. É que, no mês passado, foram emplacados 305 automóveis na cidade, contra 325 de janeiro de 2016, e 435 de janeiro de 2015.

Já na região, foram 623 unidades em janeiro de 2016 e 543 no mês passado – queda de 13%. A expectativa do setor na cidade é de alta de 2% a 3% em 2017, em função da boa safra de grãos.