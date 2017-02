Veja os novos valores para financiar imóveis pelo Minha Casa em Santa Maria e região

Habitação 08/02/2017 | 08h40 Atualizada em

Além de ter aumento as faixas de renda familiar que permitem as pessoas a financiar imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com juros mais baixos, o governo também elevou o limite de valor dos imóveis que podem ser comprados por meio do programa. O anúncio havia sido feito na segunda-feira, mas o Ministério das Cidades e a Caixa só liberaram todos os detalhes nesta terça.

A boa notícia é que agora, em Santa Maria, é possível financiar imóveis de até R$ 190 mil pelo programa e obter as vantagens oferecidas pelo Minha Casa. Antes, o limite era de até R$ 180 mil. Nas demais cidades da região, os valores também subiram (veja quadro abaixo).

Também houve aumento dos valores das faixas de renda familiar, o que permite que as pessoas financiem com juros mais baixos. E como passou de R$ 6,5 mil para até R$ 9 mil a renda máxima para comprar pelo Minha Casa, o setor da construção civil está otimista.