Vários santa-marienses já caíram no golpe do falso site da Americanas /

Santa Maria 11/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Segundo o Procon de Santa Maria, várias pessoas daqui já caíram no golpe de um site falso, que usa indevidamente o nome das Lojas Americanas e é quase idêntico ao original. Um homem perdeu R$ 1,8 mil. Ele havia visto o anúncio no Facebook que fazia propaganda de uma TV 4K de R$ 5 mil e que estava saindo por R$ 1,8 mil. Confirmou a compra no site e pagou o boleto.

Já uma professora da UFSM desconfiou e não caiu no golpe, como mostramos aqui na sexta. Ela ligou para a Americanas para confirmar se a oferta era verdadeira e foi informada que se tratava de um golpe.



DICAS PARA NÃO CAIR EM GOLPES DE COMPRAS ONLINE

Com essa onda de liquidações e de compras pela internet, é fácil ficarmos tentados quando vemos um produto sendo ofertado por um valor bem abaixo do normal. Mas segundo especialistas em compras online, há algumas formas de não cair em golpes como esse do site falso das Americanas.

Dica 1) Desconfie de descontos muito altos, principalmente para eletrônicos caros.

Dica 2) Muito cuidado ao ver anúncios de promoções de produtos no Facebook. Esse golpe usa uma propaganda no Facebook para fisgar as vítimas, que clicam no anúncio e acabam entrando num falso site da Americanas sem saber. Ele é praticamente igual ao site original, mas gera boletos cujo valor pago acaba indo para a conta dos golpistas, que sacam o dinheiro logo depois.

Facebook muda status de segurança para situações de emergência



Dica 3) Confira se o site que você entrou é mesmo o real. Por exemplo: o site da Americanas é www.americanas.com.br e jamais vai aparecer, na barra superior do navegador, outro nome como www.promocao.americanas.com.br ou www.blackfriday.americanas.com.br.

Dica 4) O site falso só permite o pagamento por boleto. Isso não existe no site da loja original, que oferece sempre outras opções de pagamento, por cartão.

Dica 5) Se ficar na dúvida, não pague o boleto e ligue para o telefone da loja para ver se a promoção é real.

Dica 6) Não compre de lojas online desconhecidas.