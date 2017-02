Vagas abertas para trabalhar na colheita de arroz e soja na região 

Agronegócio 14/02/2017 | 10h34 Atualizada em

As cooperativas da Região Central estão se preparando para as colheitas do arroz e da soja, que começam entre o fim deste mês e o início do próximo. Só Santa Maria tem previsão de superar a marca 180 mil toneladas produzidas entre o cereal e a oleaginosa. Por causa disso, será necessária mão de obra que dê conta dessa quantidade. É aí que entram os safristas e a oferta de vagas de emprego para esses profissionais. Conforme levantamento feito pelo Diário, são até 600 vagas de emprego abertas em 19 cidades para quem estiver disponível para trabalhar nas safras (veja no quadro). Os salários variam de R$ 1.040 até R$ 1.180. E a tendência, desde o ano passado, é que o agronegócio continue positivo no saldo de empregos.



Conforme a Fundação de Economia e Estatística (FEE), foram criados mais de 1,7 mil postos formais de trabalho no agronegócio gaúcho em 2016, representando aumento de 0,6% no estoque de empregos do setor. Em 2015, o saldo foi negativo quando mais de quatro mil postos de trabalho foram perdidos.



Na Cotrisel

Uma das cooperativas que mais oferta vagas é a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), que já está em fase de seleção e pretende preencher até 150 vagas nas cidades de Formigueiro, Restinga Seca, São Sepé e Vila Nova do Sul. Conforme o presidente da Cotrisel, José Paulo Kraemer Salerno, não é necessário ter experiência na área, mas prefere que haja, pois se trata de um trabalho pesado.



– Os safristas vão trabalhar nas unidades da cooperativa, mas é uma atividade cansativa, braçal mesmo, que exige resistência. Eles trabalham duro – explica Salerno.



O setor de Recursos Humanos da Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul), de Caçapava do Sul, pretende começar a colheita no fim de fevereiro, e ela deve se estender até abril. A cooperativa prioriza trabalhadores que residam na cidade justamente por estes dois motivos: o trabalho é pesado e se estende um período limitado.



Esses fatores levaram a Cooperativa Agrícola de Tupanciretã (Agropan) a definir experiência anterior como um pré-requisito. É a cooperativa com o maior número de vagas abertas (230), já que tem 14 unidades em Tupanciretã, em Joia e Santiago. A ênfase é na colheita de soja, mas já pretende atualizar o banco de dados para facilitar a seleção para as futuras colheitas: de cevada e trigo.



O regime de trabalho vai de 6 horas até 8 horas diárias por cinco a seis dias semanais. Por se tratarem de vagas temporárias, a previsão é que os safristas recebam até três salários, com possibilidade de efetivação no cargo.



Trabalho rural



Conforme a advogada trabalhista Jeane Turok, o contrato com safristas geralmente é feito com período de vigência pré-fixado.

– O trabalho rural possui características próprias, como próprias são as relações que se dão entre empregador e empregado. A legislação estabelece que contrato por safra é aquele cuja duração depende de variações estacionais das atividades agrárias, sendo as tarefas normalmente executadas no período entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita – explica.



As cooperativas anunciaram vagas tanto por agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) dentro do Sistema Nacional de Emprego (Sine) quanto junto às cooperativas.







